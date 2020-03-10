فيليبي مونتيرو: سنواجه ليفربول “ندا لند” في ملعب الأنفيلد

مدريد – أكد البرايزيلي فيليبي مونتيرو مدافع أتلتيكو مدريد الاثنين، أن فريقه سيلعب “ندا لند” أمام ليفربول خلال إياب ثمن نهائي دوري الأبطال في ملعب أنفيلد، بعد فوز الفريق الإسباني ذهابا على أرضه بهدف نظيف.

وقال مونتيرو: “النتيجة لصالحنا بفارق هدف، لكن لا تزال هناك 90 دقيقة أخرى. اعتقد أن الأهم هو ألا نعاني كثيرا. إنها خطوة نحو التأهل. نعرف قوة الليفر على أرضه، يحظى بمقومات هجومية ودفاعية هائلة. إذا لم نعاني، فسنكون أقرب للفوز”.

💪⚽¡Preparados para el #LFCAtleti!

🧐 @saulniguez, Felipe y @trippier2 te cuentan las claves para la vuelta de octavos de la @LigadeCampeones en Anfield.

✍ "𝚂𝚊𝚋𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚚𝚞𝚎 𝚜𝚎𝚛á 𝚍𝚒𝚏í𝚌𝚒𝚕, 𝚙𝚎𝚛𝚘 𝚎𝚜𝚝𝚊𝚖𝚘𝚜 𝚕𝚒𝚜𝚝𝚘𝚜 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚎𝚕 𝚍𝚎𝚜𝚊𝚏í𝚘" ⭐ #UCL pic.twitter.com/PXArzLCHiK — Atlético de Madrid (@Atleti) March 9, 2020

وأضاف: “إنها مباراة في التشامبيونز وأظن أن هذا دافع إضافي، لأن كل اللاعبين يطمحون في بلوغ هذا المستوى وخوض بطولة كهذه. لعبت هناك (في أنفيلد) مرتين وأعرف كيف يكون الأمر. لكننا مستعدون. أظهر الأتلتي ذلك في المباراة الأولى، وسيفعل في الثانية. سنلعب ندا لند”. (إفي)