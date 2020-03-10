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فيليبي مونتيرو: سنواجه ليفربول “ندا لند” في ملعب الأنفيلد

منذ ساعتين

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مدريد – أكد البرايزيلي فيليبي مونتيرو مدافع أتلتيكو مدريد الاثنين، أن فريقه سيلعب “ندا لند” أمام ليفربول خلال إياب ثمن نهائي دوري الأبطال في ملعب أنفيلد، بعد فوز الفريق الإسباني ذهابا على أرضه بهدف نظيف.

وقال مونتيرو: “النتيجة لصالحنا بفارق هدف، لكن لا تزال هناك 90 دقيقة أخرى. اعتقد أن الأهم هو ألا نعاني كثيرا. إنها خطوة نحو التأهل. نعرف قوة الليفر على أرضه، يحظى بمقومات هجومية ودفاعية هائلة. إذا لم نعاني، فسنكون أقرب للفوز”.

وأضاف: “إنها مباراة في التشامبيونز وأظن أن هذا دافع إضافي، لأن كل اللاعبين يطمحون في بلوغ هذا المستوى وخوض بطولة كهذه. لعبت هناك (في أنفيلد) مرتين وأعرف كيف يكون الأمر. لكننا مستعدون. أظهر الأتلتي ذلك في المباراة الأولى، وسيفعل في الثانية. سنلعب ندا لند”. (إفي)

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