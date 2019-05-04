شركات وأعمال

“فيليب موريس إنترناشونال” تعلن موافقة إدارة الغذاء الأميركية على بيع منتج “IQOS”

منذ ساعة واحدة
فيليب موريس إنترناشونال

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن- أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن منتج IQOS، وهو منتج شركة فيليب موريس إنترناشونال القائم على تسخين التبغ الكترونيا، يعد ملائما لحماية الصحة العامة وأجازت بيعه في الولايات المتحدة الأميركية. وكان قرار الإدارة قد جاء إثر التقييم الشامل الذي أجرته الادارة بناءً على طلب شركة فيليب موريس إنترناشونال والمتعلق بمنتج التبغ قبل الطرح السوقي، والمودع لدى الوكالة منذ العام 2017.
ويقوم منتج IQOS على تسخين التبغ وليس حرقه كما في السجائر التقليدية، وهو يُعد أول منتج تبغي الكتروني قائم على تسخين التبغ يُسمح ببيعه في الولايات المتحدة، وذلك طبقاً لأحكام قانون 2009، والذي منح الإدارة السلطة للنّظر في منتجات التبغ، بما في ذلك الإشراف على المنتجات المبتكرة.

مقالات ذات صلة

“لاند روفر” تستعد لاختبار فريد مع منظمة “تسك ترست” في محمية بورانا

منذ ساعة واحدة

مراد يفتتح اليوم التشغيلي الأول لمشروع “SEED” في قطاع الطاقة

منذ ساعة واحدة

“Huawei” تهدي ساعة ذكية لمشتري “Mate 20 Pro”

منذ ساعة واحدة

“شركة أدوية الحكمة” توضح حول حادثة اندلاع حريق في أحد مستودعاتها

منذ ساعة واحدة

السوق مغلق المؤشر 1790.78 1.14%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock