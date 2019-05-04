“فيليب موريس إنترناشونال” تعلن موافقة إدارة الغذاء الأميركية على بيع منتج “IQOS”

واشنطن- أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن منتج IQOS، وهو منتج شركة فيليب موريس إنترناشونال القائم على تسخين التبغ الكترونيا، يعد ملائما لحماية الصحة العامة وأجازت بيعه في الولايات المتحدة الأميركية. وكان قرار الإدارة قد جاء إثر التقييم الشامل الذي أجرته الادارة بناءً على طلب شركة فيليب موريس إنترناشونال والمتعلق بمنتج التبغ قبل الطرح السوقي، والمودع لدى الوكالة منذ العام 2017.

ويقوم منتج IQOS على تسخين التبغ وليس حرقه كما في السجائر التقليدية، وهو يُعد أول منتج تبغي الكتروني قائم على تسخين التبغ يُسمح ببيعه في الولايات المتحدة، وذلك طبقاً لأحكام قانون 2009، والذي منح الإدارة السلطة للنّظر في منتجات التبغ، بما في ذلك الإشراف على المنتجات المبتكرة.