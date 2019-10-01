“فيليب موريس” تطلق جهاز “IQOS 3 DUO”

عمان – أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال، عن إطلاق الجهاز الجديد IQOS 3 DUO، وهو الاصدار الأحدث الذي يُضاف إلى محفظتها من المنتجات الخالية من الدخان.

ويُعد هذا الجهاز تأكيدا جديدا على التطور المستمر للتكنولوجيا المدفوع بآراء المستهلكين والمدعوم بالأدلة العلمية، وهو أحدث خطوة لتحقيق رؤية فيليب موريس إنترناشونال بمستقبل خال من الدخان، ولتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع المنتجات الخالية من الدخان.

سيتم طرح الاصدار الجديد (IQOS 3 DUO) في اليابان هذا الشهر، وكذلك سيتم إطلاقه في معظم الأسواق التي يتوفر فيها نظام IQOS حاليا بحلول نهاية العام الحالي.

في تعليقه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في فيليب موريس إنترناشيونال، جاسيك أولزاك “إن إطلاق جهاز IQOS 3 DUO يؤكد إلتزامنا المستمر بالإستثمار في تطوير وتسويق المنتجات المُدعمة علمياً -والتي قد تساعد ملايين البالغين ممن يواصلون التدخين على التحول”. وأضاف “تعتبر هذه التحديثات والإبتكارات والتطورات المستمرة مهمة جداً لتحقيق رؤيتنا في مستقبل بلا دخان. وهناك اليوم حوالي 8 ملايين من المدخنين البالغين في جميع أنجاء العالم ممن تحولوا إلى استخدام جهاز IQOS وأقلعوا تماما عن السجائر التقليدية”.