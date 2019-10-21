“فيليب موريس” تعلن طرح منتج IQOS رسمياً

عمّان- أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال عن إطلاق جهاز، وهو منتج الشركة القائم على تسخين التبغ إلكترونياً، رسمياً في السوق الأميركية، وطرحه ليكون في متناول المدخنين البالغين ممّن لا يودّون الإقلاع عن منتجات التبغ. وقد جاءت هذه الخطوة بموجب اتفاقية الترخيص الحصرية التي وقعتها فيليب موريس إنترناشونال مع مجموعة “ألتريا Altria” الأميركيّة.

هذا وأكدت شركة فيليب موريس إنترناشونال على ثقتها بالنجاح الكبير الذي تتوقعه جراء إطلاق منتج IQOS في أميركا، وذلك نظراً للخبرة السوقية الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة “ألتريا Altria”، فضلاً عن خبرتها في مجال البنية التحتية. وينطوي إطلاق منتج IQOS في الولايات المتحدة الأميركية على أهمية كبيرة، باعتباره خطوة ونقلة تاريخية نوعية في تقديم خيارات وبدائل جديدة لما يقارب 40 مليون مدخّن ومدخّنة في الولايات المتّحدة؛ حيث يُعتبر جهاز IQOS الرائد في ما يتعلّق بتقنية تسخين التبغ إلكترونياً بدلاً من حرقه كما في السجائر التقليدية، كما أنه يعد الابتكار الأول من نوعه الذي يحصل على إجازة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA لكي يتمّ بيعه في أميركا، وذلك خلال شهر نيسان من العام الحالي 2019؛ مؤكدةً على أن تسويق جهاز IQOS “يُعتبر مناسباً لحماية الصحة العامة”، إثر العديد من التقييمات الشاملة التي أجرتها قبل الطرح السوقي على الجهاز الذي تم إيداع ملفّه لدى الإدارة منذ العام 2017 بناء على طلب الشركة. وفي تعليق له على هذا الإطلاق، قال المدير العام لشركة فيليب موريس الأردن وفلسطين، برانكو سيفارليك: “يعد إطلاق جهاز IQOS في الولايات المتحدة الأميركية دليلاً على التزام فيليب موريس بتشجيع المدخنين البالغين على التحول إلى منتجات خالية من الدخان، التي صُممت بالاعتماد على مبدأ الابتكار وبالارتكاز على البحث العلمي والتطوير. ومن أهم ما يميز منتج IQOS الذي يعد ابتكاراً حقيقياً، أنه أول منتج تبغي قائم على التسخين يُسمح ببيعه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في الولايات الأميركية.”