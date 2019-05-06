“فيليب موريس” تعلن عن إجازة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بيع “IQOS”

عمان- أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن منتج IQOS، وهو منتج شركة فيليب موريس إنترناشونال القائم على تسخين التبغ الكترونيا، يعد ملائما لحماية الصحة العامة وأجازت بيعه في الولايات المتحدة الأميركية. وكان قرار الإدارة قد جاء إثر التقييم الشامل الذي أجرته الإدارة بناء على طلب شركة فيليب موريس إنترناشونال والمتعلق بمنتج التبغ قبل الطرح السوقي، والمودع لدى الوكالة منذ العام 2017.

ويقوم منتج IQOS على تسخين التبغ وليس حرقه كما في السجائر التقليدية، وهو يعد أول منتج تبغي الكتروني قائم على تسخين التبغ يسمح ببيعه في الولايات المتحدة، وذلك طبقاً لأحكام قانون 2009، والذي منح الإدارة السلطة للنظر في منتجات التبغ، بما في ذلك الإشراف على المنتجات المبتكرة.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال أندريه كالانتزوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: “إن قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالسماح ببيع منتج IQOS في الولايات المتحدة يعد خطوة نحو الأمام وعلى قدر كبير من الأهمية لحوالي 40 مليون أميركي من النساء والرجال المدخنين، والذين سيترك البعض منهم الدخان، في الوقت الذي لن تقوم الغالبية منهم بذلك. وعلى ذلك، فإن منتج IQOS يوفر لهم بديلا خاليا من الدخان بدلا من مواصلة التدخين. ففي غضون عامين فقط، 7.3 ملايين مُدخن بالغ حول العالم قد سبق لهم أن تركوا السجائر وتحولوا إلى منتج IQOS. واليوم، قرار الإدارة الصادر اليوم يجعل هذه الفرصة متاحة للمدخنين البالغين في الولايات المتحدة”. وأضاف “وإذ إننا في شركة فيليب موريس إنترناشونال عازمون على استبدال السجائر ببدائل خالية من الدخان تجمع ما بين التكنولوجيا المتطورة والدلائل العلمية المكثفة، فإننا ننظر إلى هذا الإعلان والقرار من إدارة الغذاء والدواء الأميركية باعتباره قراراً تاريخياً”.