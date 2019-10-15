“فيليب موريس” تعين برانكو سيفارليك كمدير عام



عمان-أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال عن تعيين برانكو سيفارليك مؤخراً، ليشغل منصب المدير العام الجديد، وليتولى قيادة عملياتها في المملكة وفلسطين.

هذا ويتمتع سيفارليك بخبرة واسعة اكتسبها خلال مسيرته المهنية التي أمضاها في العمل في قطاع صناعة التبغ عالمياً في مجالات عدة تشمل المالية، المبيعات، التسويق، والإدارة العامة، وضمن مناطق جغرافية مختلفة شملت أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى شرق الأوسط، ما أكسبه أيضاً خبرة سوقية وثقافية متنوعة. وقد جاء الاختيار على سيفارليك نظراً لسجله المهني الحافل، وخبرته الكبيرة ومعرفته ومهاراته الواسعة، وسط توقعات لتأدية دور حيوي مهم وبارز، يسهم في ضمان استمرارية النمو الاستراتيجي للشركة، فضلاً عن مواصلة تحقيق النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي داخل الأردن وفلسطين.

وقبل تعيينه بمنصبه الجديد، كان سيفارليك فرداً من أفراد عائلة فيليب موريس إنترناشونال؛ حيث انضم إليها في العام 2006، وشغل مناصب عدة أدى معها أدواراً هامة في المالية والمبيعات ضمن أسواق جنوب شرق أوروبا، منتقلاً إثر ذلك في العام 2012 إلى المقرّ الرئيسي للشركة والكائن في لوزان، ثم انضم إلى وحدة تجارة الأسواق الحرة ، متولياً قيادة الاستراتيجية البيعية وإدارة الحسابات الرئيسة هناك.