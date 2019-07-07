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فيليكس: أتمنى أن أصبح نجماً مع أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين

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عمان – الغد – عبّر المهاجم البرتغالي جواو فيليكس عن أمله بأن يصبح من اللاعبين النجوم مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الصيفيّة الحالية قادما من نادي بنفيكا.

وقال فيليكس – الذي سيجري تقديمه رسمياً يوم غد الإثنين على ملعب (واندا متروبوليتانو): “إنني سعيد للغاية، أي شخص يريد اللعب في أفضل الفرق بالعالم وأتلتيكو واحد من هذه الفرق”.

وأشار اللاعب البالغ من العمر (19 عاماً) إلى أن اختياره لـ “الروخي بلانكوس” يعود لإعجابه بالفريق، بالإضافة إلى أنه كان النادي الذي قدّم له الظروف الأفضل.

كما تحدث المهاجم الشاب عن مدربه الجديد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، مشيرا إلى أنه مدرب ينقل لفريقه الكثير من الحماس تماماً كما كان يفعل حين كان لاعبا، لافتاً: “آمل أن تسير الأمور بشكل جيد معي وأن أعمل من أجل تقديم موسم عظيم وأصبح نجما في أتلتيكو مدريد”.

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