فيليكس مودّعاً بنفيكا : ستظل في قلبي للأبد

لشبونة – ودّع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس ، الذي وقّع مع أتلتيكو مدريد عقدا مدته 7 مواسم ، فريقه السابق بنفيكا برسالة شكر ، في حين أبرزت الصحف البرتغالية أن اللاعب الشاب انتزع مواطنه كريستيانو رونالدو من عرشه كأغلى لاعب في تاريخ البلد الأوروبي.

وبعدما أعلن الفريق المدريدي عن ضم فيليكس مقابل 126 مليون يورو، توجّه اللاعب البالغ من العمر (19 عاماً) بالشكر إلى فريقه السابق بتغريدة عبر حسابه على (تويتر) ، قال فيها : “شكرا بنفيكا ! ستظل في قلبي للأبد ! أتمنى أن نلتقي مجددا”.

وجاءت رسالة اللاعب الشاب رداً على أخرى استعرض من خلالها النادي البرتغالي مجموعة من أفضل اللحظات التي عاشها فيليكس مع الفريق الموسم الماضي.

وسلطت الصحف البرتغالية في نسخها الرقمية ، الضوء على صفقة انتقال اللاعب من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد ، حيث أبرزت صحيفة “أو جوجو” أن هذه العملية باتت واحدة من بين أغلى 4 صفقات في تاريخ كرة القدم.

من جانبها ، ركّزت صحيفة (آبولا) على أن جواو فيليكس أصبح الآن اللاعب البرتغالي الأغلى في التاريخ ، نظرا لأن كريستيانو رونالدو انتقل الصيف الماضي من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 117 مليون يورو. (إفي)