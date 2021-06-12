“فينتشر إكس” و”منشآت” تطلقان مبادرة “تسارع السعودية”



عمان- بعد نجاحها في إطلاق أربعة مسرعات أعمال متخصصة في قطاعات حيوية في الأردن لمساعدة ودعم رياديي الأعمال في هذه القطاعات على تسريع أعمالهم، تعلن شركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية “فينتشر إكس” (VentureX) اليوم، رسميا، عن باكورة تواجدها في المنطقة العربية بإطلاقها استراتيجية “تسارع السعودية” (Accelerate Saudi Arabia) لتنفيذ برامجها لتسريع الأعمال في السوق السعودية. وأكدت الشركة، في بيان صحفي، أنها تدشن هذه الانطلاقة لتسارع السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي محلي ليعملا معًا على استقطاب ريادي أعمال متميزين لينضموا إلى مسرعات الأعمال القطاعية الأربعة التي تشرف عليها “فينتشر اكس” في قطاعات الزراعة والصحة والسياحة والصناعات الإبداعية، والعمل على إنشاء برنامج تجسير بين “تسارع السعودية” و”تسارع الأردن”.

وجدير بالذكر أن رؤية 2030 السعودية أبدت اهتمامًا بالغاً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي. وتعمل “منشآت” على تنفيذ خططها الاستراتيجية وإطلاق برامجها المتنوعة لترجمة رؤية 2030 فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع عن طريق دعم الابتكار وتسهيل إجراءات الأعمال وتمكين النمو وتطوير القدرات وخلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن طريق دعم ريادة الأعمال من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية.

وقالت الشركة إن هذه الاستراتيجية الجديدة تأتي بعد التجربة الناجحة لشركة “فينتشر اكس” في تنفيذ استراتيجية “تسارع الأردن” والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بهدف تعزيز تطوير الأفكار المبتكرة، ونتج عنها حتى الآن إطلاق 4 مسرعات قطاعية؛ مسرعة الأعمال “حصاد” المتخصصة بقطاع تكنولوجيا الزراعة، مسرعة الأعمال “إبداع” المتخصصة في قطاع الثقافة والأمور الإبداعية، مسرعة الأعمال “ستارت اب أفيسينا” المتخصصة بقطاع الرعاية الصحية، مسرعة الأعمال “سياحة” المتخصصة في قطاع السياحة.