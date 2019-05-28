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فينغر يتلاعب بزيدان.. وصورة “تشعل” الإنترنت

منذ 59 دقيقة

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أبوظبي– أشعل المدرب الفرنسي، آرسين فينغر، مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتفت به الصحف العالمية بعد تداول صورة على الإنترنت ظهر خلالها وهو يتلاعب بمواطنه زين الدين زيدان، في مواجهة مباشرة بينهما خلال مباراة خيرية لكرة قدم.

وذكرت “سكاي سبورتس” أن الصورة أظهرت أرسين فينغر (69 عاما) المدير الفني السابق لأرسنال وهو يراوغ زين الدين زيدان (46 عاما) المدير الفني الحالي لريال مدريد خلال مباراة خيرية أقيمت بين بعض من جيل منتخب فرنسا الفائز بمونديال 1998، وجيل منتخب الديوك للرغبي 1999، مساء الاثنين، في مدينة بوردو.

وتحول “تويتر” لساحة من التعليقات الساخرة على اللقطة، التي اعتبرها البعض في البداية ليست حقيقية بل صورة تم صناعتها من خلال برنامج تعديل الصور “فوتوشوب”، لظهور فينغر وكأنه صانع ألعاب ثلاثيني يمر من لاعب آخر لا يجاريه في السرعة واللياقة، رغم أن فارق العمر بين فينغر وزيدان 23 عاما.

وبمجرد أن تأكد للجميع أنها صورة حقيقية، انهالت عبارات المديح على مدرب أرسنال السابق، لأناقته والكرة بين قدميه، وأمام واحد من أفضل من داعبوا الكرة في العصر الحديث، والأهم من ذلك، أنه فعل ذلك مع اقترابه من عمر الـ70.

من جانبه، علق زيدان في تعليق مرح: “كنت قريبا من التوقيع معه، لكنه رحل بعيدا”.

يذكر أن فينغر لا يزال يبحث عن عمل بعد تركه لتدريب نادي أرسنال بعد 22 عما متواصلة في ستاد الإمارات. سكاي نيوز

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