“فينكا” للتمويل الأصغر تقيم مأدبة إفطار لممثلي وسائل الإعلام

عمّان – أقامت فينكا للتمويل الأصغر مأدبة إفطار رمضانية يوم الإثنين الموافق 20 أيار (مايو) 2019 لممثلي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأقيمت هذه المأدبة بهدف التفاعل مع ممثلي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الذين يشكل دعمهم حجر الزاوية في تمكين فينكا للتمويل الأصغر من تحقيق رؤيتها وأهدافها في تمكين الفئات الأقل حظا من الحصول على التمويل.

وشهدت المأدبة كذلك حضور عملاء فينكا للتمويل الأصغر الذين يعدون شركاء نجاح فينكا على امتداد الأعوام الماضية كما أن نجاحهم يمثل نجاحا لفينكا التي تسعى إلى تمكين فئات المجتمع على اختلافها من تحقيق أهدافهم المهنية والشخصية.