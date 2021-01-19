فينيسيوس: افكر في كرة القدم 24 ساعة يوميا

لندن – قال مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور إن أسوأ عيوبه هو التفكير “في كرة القدم 24 ساعة في اليوم”.

وخلال مقابلة مع مجلة (جافر) تذكر فينيسيوس بداياته في مدرسة فلامنجو “أتذكر يومي الأول حينما رافقني والدي لمدرس فلامنجو، كنت أشعر وكأنني أسعد شخص في العالم لأنني كنت أمارس اللعبة التي أحبها”.

وتابع المهاجم الصاعد صاحب الـ20 عاما “الشيء الوحيد الذي كان يهمني وقتها هو لعب كرة القدم والاستمتاع باللعبة، والاقتراب من الناس التي تؤمن بي وتدفعني للأمام. أنا لم أتغير حتى اليوم، أسوأ هواياتي هو تفكيري كل الأيام في كرة القدم، لمدة 24 ساعة”.

وانتقل فينيسيوس لصفوف ريال مدريد فور إكماله عمر الـ18 عاما قادما من فلامنجو، وأصبح لاعبا لا غنى عنه بالفريق الأول تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان. – (إفي)