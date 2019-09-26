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فينيسيوس: لهذا السبب بكيت بعد الهدف!

منذ 4 ساعات

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مدريد – أوضح البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، السبب بدخوله في نوبة بكاء بعد هدفه في شباك أوساسونا (2-0) خلال مباراة الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب (سانتياغو برنابيو) ضمن الجولة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: “الأمور كانت صعبة بعض الشيء” عقب الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي من أجل استعادة مستواه.

وأكد صاحب الـ19 عاما: “بكيت لأن الأمور كانت بعصبة بعض الشيء عقب إصابتي، تأخرت في استعادة مستواي السابق، لم أكن سعيدا، اليوم كنت أكثر هدوءا، ولا يوجد حالة أفضل من هذه قبل مباراة الديربي، لم أعتد خوض مباريات كثيرة دون التسجيل، نعم لم أكن أقدم المستوى المطلوب، ومتفهم صافرات الاستهجان”.

وأكد اللاعب الشاب أنه يتدرب “كثيرا” على مدار الموسم، ويبذل مجهودا كبيرا في التدريبات من أجل مستواه السابق، لافتا: “خرجت من الملعب وأنا أكثر هدوءا، سعيد بالعودة للاستمتاع على ملعب البرنابيو”. (إفي)

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