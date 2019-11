فينيكس يوقف سلسلة انتصارات فيلادلفيا بدوري السلة الاميركي

لوس انجليس – أنهى فينيكس صنز سلسلة من ستة انتصارات متتالية لضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في انطلاق موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين جعلته الوحيد دون هزيمة، وتفوق عليه 114-109 بفضل ديفن بوكر الذي سجل 40 نقطة.

وفي مباريات الإثنين، وضع كل من غولدن ستايت ووريرز وهيوستن روكتس حدا لهزائمهما المتتالية، بفوز الأول على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 127-118، والثاني على مضيفه ممفيس غريزليز 107-100.

ودخل فيلادلفيا مباراة ملعب “تالكينغ ستيك ريزورت أرينا” متصدرا لترتيب المنطقة الشرقية، وحاملا للقب الشرفي كالفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد في الدوري، لكنه سقط أمام مضيفه بفضل النقاط الأربعين للاعبه الشاب.

وأصبح بوكر الذي أتم الأسبوع الماضي الثالثة والعشرين من العمر، ثامن أصغر لاعب في الدوري يصل الى عتبة ستة آلاف نقطة، وهو أضاف خلال المباراة أربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وفي غياب تاونز، تلقى مينيسوتا خسارة أمام ضيفه ميلووكي باكس بنتيجة 106-134، في مباراة برز فيها نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 34 نقطة، أضاف إليها 15 متابعة وست تمريرات حاسمة.

The 76ers climb to the No. 2 spot in Week 2's NBA Power Rankings 📈

Full list here: https://t.co/fwNJMhc5w9 pic.twitter.com/mu8fwwpUjg

— ESPN (@espn) October 28, 2019