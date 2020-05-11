روما – أكد المدير العام لفيورنتنيا، الايطالي الأميركي جوي بارون، أن فريقه سيظل في التدريبات الفردية في مركز فلورنسيا الرياضي، بعدما جاءت نتيجة ثلاثة لاعبين إيجابية بفيروس كورونا وتم عزلهم.

وأبرز فيورنتنيا أن مركزه الرياضي مستعد لاستقبال اللاعبين في ظل اشتراطات سلامة قصوى وأعلن أن الحالات الثلاثة المصابة بكورونا في الفريق، بالإضافة إلى الثلاثة في الجهاز الفني والصحي في حالة “جيدة”.

وقال باروني في مقابلة مع إذاعة (راديو راي) الوطنية: “مركزنا الرياضي جاهز، وفعلنا كل ما يشير إليه البروتوكول. لدينا ست حالات إيجابية، ولكن الأشخاص جيدين. نتمنى أن يتعافوا في أسرع وقت ممكن”.

#Fase2 🗣 Joe Barone, dg della @acffiorentina, a #RadioAnchIoSport: “Noi abbiamo la fortuna di avere Rocco Comisso, Mediacom è una società solida. In ogni caso, il calcio dovrà essere aiutato come le altre industrie e ognuno dovrà fare la sua parte”https://t.co/qpC70SSMPi — Radio1Sport (@Radio1Sport) May 11, 2020

وأكد المدير العام لفيورنتنيا أن النادي: “يؤيد استمرار المنافسة في ظروف آمنة” واعتبر أن إلغاء موسم الدوري الإيطالي تماما “سيكون كارثة”.

وقال: “نحن من أنصار لعب كرة القدم، في ظروف آمنة للجميع. الكارثة الحقيقية ستتمثل في تدمير الموسم كله وبالتالي تسوية الحسابات سيكون صعبا للغاية ولا أحد يستطيع أن يعد بموسم آخر غير منتظم. نتمنى أن نكمل هذا الموسم ونبدأ الموسم القادم بشكل جيد”.

وأضاف: “لا يمكن عدم تدريب اللاعبين لشهرين أو ثلاثة، يجب استئناف التدريبات في أسرع وقت ممكن”.

وأبرز أن كرة القدم صناعة كبيرة للاقتصاد الايطالي وبالتالي فإنها بحاجة لمساعدات من الحكومة. (إفي)