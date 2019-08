فيورنتينا يُبدي اهتمامه بضم ريبيري

ميلانو – أبدى نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اهتمامه بضم لاعب الجناح الدولي السابق الفرنسي فرانك ريبيري، الذي رحل مؤخرا عن بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الاخيرة، بحسب ما أعلن دانييلي برادي المدير الرياضي للفريق الإيطالي.

وقال برادي بعد فوز فريقه الاحد على مونزا 3-1 ضمن منافسات كأس إيطاليا: “ريبيري؟ نحبه كثيرا، ولكن مثل جميع اللاعبين الكبار، فهو يفكر بالاحتمالات”.

916 – Only Lionel Messi (1850) and Eden Hazard (1195) have completed more dribbles than Franck #Ribery (916) since Opta analyzed this type of data in the Top-5 European Leagues (since 2006/07). Fantasy. pic.twitter.com/bl7MWVnTiI

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 18, 2019