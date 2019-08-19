فيورنتينا يُبدي اهتمامه بضم ريبيري

ميلانو – أبدى نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اهتمامه بضم لاعب الجناح الدولي السابق الفرنسي فرانك ريبيري، الذي رحل مؤخرا عن بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الاخيرة، بحسب ما أعلن دانييلي برادي المدير الرياضي للفريق الإيطالي.

وقال برادي بعد فوز فريقه الاحد على مونزا 3-1 ضمن منافسات كأس إيطاليا: “ريبيري؟ نحبه كثيرا، ولكن مثل جميع اللاعبين الكبار، فهو يفكر بالاحتمالات”.

916 – Only Lionel Messi (1850) and Eden Hazard (1195) have completed more dribbles than Franck #Ribery (916) since Opta analyzed this type of data in the Top-5 European Leagues (since 2006/07). Fantasy. pic.twitter.com/bl7MWVnTiI — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 18, 2019

وتابع: “نريد التعاقد معه، ولكننا لا نملك امكانية دفع الملايين، على غرار الاندية العربية او الروسية”، قبل أن يختم “ولكن في حال أراد متابعة اللعب على أعلى المستويات، فان فريق فيورنتينا ينتظره”.

وغادر ريبيري، البالغ من العمر 36 عاما، صفوف بايرن ميونيخ مع انتهاء عقده في الموسم المنقضي بعدما أمضى 12 عاما في بافاريا، حيث فاز، من بين العديد من الالقاب، بالدوري الالماني 9 مرات وبالكأس المحلية 6 مرات ودوري ابطال اوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند. كما دافع عن الوان المنتخب الفرنسي في 91 مبارة دولية سجل 16 خلالها هدفا.

ويفتتح فيورنتينا، صاحب المركز السادس عشر في الموسم المنصرم في الـ “سيري أ”، الموسم الجديد 2019 – 2020 بلقاء صعب على ارضه امام نابولي السبت. (أ ف ب)