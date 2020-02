فيوري يظفر بلقب الوزن الثقيل بـ “الضربة القاضية” على وايلدر

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – أحرز البريطاني تايسون فيوري لقب الوزن الثقيل للمجلس العالمي للملاكمة، بفوزه بالضربة الفنية القاضية على الأميركي ديونتاي وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما ليل السبت في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وبعد نحو 14 شهرا من نزالهما الذي انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه، فرض البريطاني سطوته في النزال الثاني، وأنهاه بقرار من الحكم في الجولة السابعة بعدما وجه ضربات قوية الى منافسه أدت الى نزف الدم من أذنه اليسرى وفمه.

Deontay Wilder was reportedly taken to the hospital for precautionary reasons after his loss to Tyson Fury

Wilder's corner threw in the towel in the seventh round.

