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فيوري يظفر بلقب الوزن الثقيل بـ “الضربة القاضية” على وايلدر

منذ 38 ثانية

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لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – أحرز البريطاني تايسون فيوري لقب الوزن الثقيل للمجلس العالمي للملاكمة، بفوزه بالضربة الفنية القاضية على الأميركي ديونتاي وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما ليل السبت في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وبعد نحو 14 شهرا من نزالهما الذي انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه، فرض البريطاني سطوته في النزال الثاني، وأنهاه بقرار من الحكم في الجولة السابعة بعدما وجه ضربات قوية الى منافسه أدت الى نزف الدم من أذنه اليسرى وفمه.

وتمكن فيوري من اسقاط منافسه الأميركي أرضا في الجولتين الثالثة والخامسة، قبل ان يوقف الحكم كيني بايلس النزال قبل دقيقة و39 ثانية من نهاية الجولة السابعة، معلنا خسارة وايلدر للمرة الأولى في مسيرته بعد 42 فوزا (منها 41 بالضربة القاضية) وتعادل وحيد. (أ ف ب)

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