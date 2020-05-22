في آخر أيام موجة الحر.. انخفاض قليل على الحرارة اليوم

عمان- تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار اليوم، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 إلى 7 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة وجافة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية، في حين تكون الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تنحسر الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي أثرت على المملكة غدا السبت، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، والأجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وخلال ساعات ليل غد، تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث تتكاثر كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والرطبة على المملكة يوم الاحد، مما يؤدي إلى انخفاض آخر واضح على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7 إلى 8 درجات مئوية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد يصحبها الرعد والبرق أحيانا خلال ساعات الصباح والظهيرة في شمال المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية. ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول المطر، وتتحول الرياح إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 14، وفي مرتفعات الشراة 31 – 12، وفي مناطق البادية 37 – 18، في مناطق السهول 35 – 18، وفي الأغوار الشمالية 42 – 21، والأغوار الجنوبية 43 – 24، والبحر الميت 43 – 24، وخليج العقبة 41 – 23 درجة.