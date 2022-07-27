في أحدث أبحاثه العلمية، البروفيسور الدبعي ينشر مقالا علميا عن تقنية الميتافيرس

قام البروفيسور معتز الدبعي –عميد كلية الأعمال في جامعة عمان الأهلية- بنشر مقال علمي مع نخبة من الباحثين العالميين حول تقنية الميتافيرس Metaverseفي المجلة العالمية لإدارة المعلومات “International Journal of Information Management” والتي تحتل المرتبة الأولى في مجال المعلوماتية من قبل الناشر العالمي “Elsevier” بمعامل تأثير 18.958(Impact factor: 18.958) .

و يشكل هذا المقال مرجعا عالميا رئيسا لما يتضمنه من معلومات شاملة ودقيقة حول تقنية الميتافيرس -والتي تعتبر من أهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة-ولتناوله عدة محاور ومن أهمها:

• تحليل قدرة تقنية الميتافيرس على توسيع العالم المادي والحقيقي باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي الموسعة والمُعزَّزة.

• تسليط الضوء على البيئة الافتراضية التفاعلية والألعاب المبتكرة المعززة والتي تعتبر بمثابة تطبيقات ضمن المرحلة التمهيدية لثورة الميتافيرس.

• كشف جوانب القدرة التحويلية لتقنية الميتافيرس وكذلك التأثيرات المجتمعية المتعلقة بعوامل التفاعل الاجتماعي الناتجة من التبني لهذه التقنية على نطاق واسع.

• تضمن المقال أيضا دراسة للقطاعات التي من المحتمل أن تتأثر بتقنية الميتافيرس ومن أهمها الرعاية الصحية والتعليم والتسويق والسياحة.

ومن الجدير بالذكر أن البروفيسور الدبعي هو خبير وباحث في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وله العديد من الأبحاث العلمية الرصينة في هذا المجال.

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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401222000767