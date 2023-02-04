في أسبوعها الأول.. سفينة المكتبة العائمة تستقبل 7 آلاف زائر

احمد الرواشدة

العقبة -في أسبوعها الأول على رسوها بميناء العقبة، تواصل سفينة المكتبة العائمة “لوجوس هوب” استقبال آلاف الزوار يوميا، في مشهد لم تألفه السفن التي ترسوا بالعقبة والمحملة عادة بالبضائع وليس بالمعرفة والأفكار وثقافات الشعوب المتنوعة.

وحتى يوم أمس، استقبلت السفينة قرابة 7 آلاف زائر، في وقت من المتوقع أن يصل عدد زوارها إلى قرابة 60 ألف زائر قبل مغادرتها العقبة، في الـ 25 من الشهر الحالي.

وأهدت العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية للمكتبة العائمة الكتب التي تعمل على تسويق المنتج الثقافي والإسلامي الأردني، وتعمل على تسويق الكاتب الشاعر وهذه الكتب شملت كافة أنواع العمل الثقافي

وسلسلة الدراسات التي تصدرها وزارة الثقافة من العلم والمعرفة.

وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور “إن وجود مثل هذه السفينة على شاطئ ميناء العقبة له أهمية كبيرة، إذ تعودنا أن تكون السفن محملة بالبضائع، بينما هذه السفينة محملة بالأفكار وتطلعات وثقافة الشعوب وتكمن الأهمية الثقافية لوجود هذه السفينة على تعزيز السياحة الداخلية”.

وأضاف، “تجمع السفينة 400 متطوع من 65 جنسية، وتقدم سلسلة من الرسائل الثقافية أهمها تقديمها لأسلوب وثقافة التطوع”، مؤكدا “ان السفينة جالت محطات وموانئ العالم ويوجد هنالك تواصل للعديد من الثقافات علاوة على ما تركز عليه هو التعايش وفن قبول الآخر وبالتالي وجود مثل هذه السفينة يحمل في طياته العديد من الرسائل والمعاني التي نقدرها وبالتالي دورنا في مديرية ثقافة العقبة حمل رسالة قبول الآخر والعيش والقيادة وفن التطوع وكان للمديرية دور في إهداء هذه السفينة مجموعة من الكتب التي تعمل على تسويق المنتج الثقافي الأردني وتعمل على تسويق الكاتب الشاعر وهذه الكتب شملت كافة أنواع العمل الثقافي وسلسلة الدراسات التي تصدرها وزارة الثقافة من العلم والمعرفة”.

وبشعار “تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل”، كانت محطة العقبة للبواخر السياحية استقبلت قبل أسبوع باخرة المكتبة العائمة والتي ستبقى في العقبة لغاية الـ 25 من الشهر الحالي فاتحة أبوابها لكافة المهتمين والمفكرين لزيارتها.

وتشتمل المكتبة على 5 آلاف عنوان كتاب في مختلف المعارف العلمية والأدبية والفكرية، ضمن برنامج يومي يبدأ من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 7 مساء.

وعملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع مسؤولي المكتبة العائمة على أعداد برنامج بدءا من وصولها لغاية مغادرتها، حيث وصل فريق يمثل الباخرة قبل أيام إلى العقبة للتحضير للفعاليات واعداد برنامج حافل للزوار على متن المكتبة العائمة.

وقال مفوض السياحة والبيئة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي إن الباخرة تعتبر قيمة معرفية نوعية بوجودها في العقبة بالمحتوى الفكري الذي تحمله على متنها أكثر من 5000 كتاب متنوع من المعارف الثقافية والدينية والرياضية والاجتماعية والفكرية، مؤكدا أن الباخرة جاءت ضمن كرنفال العقبة “الدفا جنوبي”.

وبين المجالي أن سلطة العقبة أعدت برنامجا حافلا منذ قدوم الباخرة واستقبالها، حيث جرى حفل استقبال رسمي لها بحضور المهتمين والجهات الرسمية وحاليا تم فتح أبوابها للزائرين في العقبة ومحافظات المملكة والسياح الموجودين في فنادق ومنشآت العقبة ليتزودوا بالمعرفة، وشراء الكتب بأسعار رمزية، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية داخل الباخرة.

ويتوقع أن يزور الباخرة خلال فترة مكوثها في العقبة أكثر من 60 ألف زائر، في وقت كانت سفينة دولوس شقيقة لوغوس هوب زارت ميناء العقبة في عام 2005، واستقبلت قرابة 33 ألف زائر.

ويبلغ طول الباخرة 132 مترا، وتديرها منظمة “دجي بي أي شيبس” غير الربحية ومقرها في ألمانيا، بهدف نشر المعرفة والأمل في كل ميناء تزوره، ووقع اختيار السفينة على ميناء بورسعيد المصري لتكون أولى وجهاتها في العام الجديد ثم مدينة العقبة ومن بعدها ميناء صلالة العُماني.

وتسير المنظمة السفن المشابهة منذ عام 1970، واستقبلت أكثر من 94 مليون زائر، في حين زارت السفينة لوغوس هوب أكثر من 480 ميناء في 150 دولة في العالم، واستقبلت خلال 13 عاما قرابة 49 مليون زائر على متنها، وما تزال ترفع شعار “تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل” في كل ميناء تزوره.

وأشار المجالي أن قدوم السفينة يعزز الحركة السياحية في العقبة بتوافد مئات المهتمين في المملكة لزيارة المكتبة العائمة التي ستقوم ببيع الكتب والاستمتاع بجولة داخل السفينة، مؤكدا أن الكتب داخل السفينة تُباع بسعر مدعوم، وهو أقل كثيرا من سعر الكتب نفسه بالمكتبات أو عن طريق الشحن الدولي، بالإضافة إلى وجود بعض الهدايا التذكارية من حقائب وأكواب وأقلام وميداليات وأساور وغيرها.

من جهته، بين مدير مشروع المكتبة العائمة في الأردن جابولاني ملامبو، أن المكتبة العائمة ستكون مفتوحة للجمهور يوميا حتى 25 شباط (فبراير) الحالي، قائلا إننا نتوقع أن نستقبل ما بين 60 إلى 70 ألف زائر هذا العام، مشيرا إلى أنه في عام 2005، زارت سفينة دولوس شقيقة لوجوس هوب ميناء العقبة واستقبلت ما يقرب من 33 ألف زائر.

وأضاف، يُعرض على زوار لوجوس هوب مجموعة موسعة تضم أكثر من 5000 كتاب متنوع، بالإضافة إلى العروض الغنية ثقافيا.

وتغطي الكتب مجموعة واسعة من الموضوعات، وسيتم عرضها للشراء بأسعار منخفضة للغاية، وتوفير فرصة ورغبة في شراء مطبوعات عالية الجودة لآلاف من زوار السفينة يوميا.