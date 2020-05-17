في أول أيام الزيارة.. أكثر من ثلاثة آلاف زيارة لمراكز الإصلاح

عمان- الغد -وسط اجراءات صحية ووقائية وتنظيمية مشددة فتحت صباح اليوم ابواب الزيارة للنزلاء في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل ، حيث بلغ عدد الزيارات لتلك المراكز ٣٢٠٢ من الزيارات.

وشهدت كافة مراكز الاصلاح والتاهيل اقبالا من ذوي النزلاء والتزاماً تاما منهم بالإجراءات والتعليمات الصحية التي وضعت لتنظيم عملية الزيارة والالتزام بمحددات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي .

وسخرت ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل كافة امكانياتها لانجاح الزيارات وضمن شروط الصحة الملائمة وعملت على التعقيم المستمر لمواقع الزيارة ومداخل الزوار وقاعات الانتظار اضافة الى قيام العاملين بالإدارة بتوزيع الكمامات والقفازات على مداخل المراكز وإلزام الزوار باستخدامها .

وكانت ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل قد اعلنت عن اعادة فتح باب الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ليومين اثنين في الاسبوع (احد ، اربعاء ) ووفق شروط وتعليمات محددة ، ومن الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا بحيث تقتصر الزيارة على شخصين اثنين من الاصول او الفروع وبالنسبة لغير الاردنيين شخص واحد من الاصدقاء .

اضافة الى الزام الزائرين بارتداء ادوات السلامة العامة ولا يسمح بادخال الامانات العينية واستلامها، ويقتصر استلام الامانات على النقدية منها وسيتم التعامل معها وفق معايير الصحة والسلامة العامة .