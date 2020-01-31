في أول أيام خمسينية الشتاء.. أمطار شمال ووسط المملكة السبت

عمان-الغد- يتوقع أن تتأثر المملكة بتيارات غربية رطبة يوم السبت الذي يصادف أول أيام خمسينية الشتاء ، حيث الأجواء غائمة جزئياً مع احتمالية لهطول زخات من الأمطار، في شمال ووسط المملكة، خاصة مع ساعات عصر ومساء السبت وليلة السبت/الأحد بحسب طقس العرب.

وتكون الرياح غربية نشطة السُرعة، مع هبات قوية السرعة تتراوح سرعتها بين 70-80 كم/ساعة، في حين تصل الى حدود الـ 100 كم/ساعة في المناطق الصحراوية الشرقية ومرتفعات جنوب المملكة، وتكون الرياح مثيرة للغبار الكثيف في المناطق الصحراوية الشرقية تشمل المعابر الحدودية مع العراق والسعودية.

وفي الليل ، يكون الطقس بارداً وغائماً بوجه عام، ويُتوقع هطول زخات من الأمطار في شمال ووسط البلاد.

كما يتوقع تشكل الضباب بشكل كثيف أحياناً فوق المرتفعات الجبلية، ما قد يعمل على تدني مدى الرؤية .