في أول أيام 2020.. طقس بارد نهارا وفرص لهطول الأمطار ليلا

عمان- الغد– تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم الأربعاء، أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية، حيث يسود طقس بارد في عموم المناطق مع ظُهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط على أجزاء من شرق المملكة مثيرة للغبار ببعض هذه المناطق، تكون بخليج العقبة غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

أما ليلًا، فيكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام، كما أنه يوجد فرصة ضعيفة لهطل زخات محليّة من الأمطار أقصى شمال المملكة.

ويتوقع أن يتشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المرتفعات الجبلية الجنوبية والبادية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وحذر الموقع من تشكل الصقيع بأجزاء من البادية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية.

وتوقع “طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة، نهار غد الخميس، لتصبح أقل من معدلاتها بقليل، حيث يسود طقس بارد في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة خاصة في شمال المملكة، ويوجد فرصة لهطل زخات محليّة ومتفرقة من الأمطار في المناطق الشمالية.

وبينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على أجزاء من شرق المملكة مثيرة للغبار ببعض هذه المناطق، تكون في خليج العقبة غربية معتدلة الى نشطة السرعة.