آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

في أول فوز له بالدوري مارادونا يرقص فرحا – فيديو

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدن – حقق جيمناسيا، فوزاً في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، على فريق غودوي كروز 4 ـ 2، وانتشر بعدها مقطع مصور للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا مدرب الفريق، وهو يرقص أمام لاعبيه في غرفة تبديل الملابس عقب المباراة.

ورغم ظروفه المرضية الحالية التي تحد كثيراً من حركته، إلا أن مارادونا رقص تعبيراً عن شدة الفرح بهذا الفوز، والذي جاء بعد 3 هزائم متتالية، ليبتعد جيمناسيا عن مؤخرة ترتيب الدوري الأرجنتيني، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط من 9 مباريات متقدماً بنقطة على غودوي. وتنتظر جماهير الفريق تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لتحسين مركز الفريق في ترتيب الدوري. -(وكالات) 

الوسوم

مقالات ذات صلة

منافسة “طاحنة” بين المتسابقين المحليين والعرب على لقب الرالي الخامس – فيديو

منذ ساعة واحدة

كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة تلتقي بالطلبة الجدد

منذ ساعة واحدة

“الشمالية” يفرض حضوره على بطولة اليد العسكرية

منذ ساعة واحدة

“الأولمبي” يخوض أولى مبارياته في البطولة الرباعية أمام المستضيف “الصيني”

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock