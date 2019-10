في أول فوز له بالدوري مارادونا يرقص فرحا – فيديو

مدن – حقق جيمناسيا، فوزاً في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، على فريق غودوي كروز 4 ـ 2، وانتشر بعدها مقطع مصور للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا مدرب الفريق، وهو يرقص أمام لاعبيه في غرفة تبديل الملابس عقب المباراة.

Diego Maradona led his team Gimnasia to a win this weekend and this is how he celebrated. 😂🇦🇷 pic.twitter.com/DNkxhwNPLv

— Football Tweet (@Football__Tweet) October 7, 2019