في أول فوز له بالدوري مارادونا يرقص فرحا – فيديو

مدن – حقق جيمناسيا، فوزاً في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، على فريق غودوي كروز 4 ـ 2، وانتشر بعدها مقطع مصور للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا مدرب الفريق، وهو يرقص أمام لاعبيه في غرفة تبديل الملابس عقب المباراة.

Diego Maradona led his team Gimnasia to a win this weekend and this is how he celebrated. 😂🇦🇷 pic.twitter.com/DNkxhwNPLv — Football Tweet (@Football__Tweet) October 7, 2019

ورغم ظروفه المرضية الحالية التي تحد كثيراً من حركته، إلا أن مارادونا رقص تعبيراً عن شدة الفرح بهذا الفوز، والذي جاء بعد 3 هزائم متتالية، ليبتعد جيمناسيا عن مؤخرة ترتيب الدوري الأرجنتيني، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط من 9 مباريات متقدماً بنقطة على غودوي. وتنتظر جماهير الفريق تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لتحسين مركز الفريق في ترتيب الدوري. -(وكالات)