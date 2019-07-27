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في أول هجوم بدرعا منذ عام.. تفجير انتحاري يقتل 6 من قوات النظام السوري

منذ 17 دقيقة

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الغد- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنّ 6 عناصر على الأقل من قوات النظام السوري والمليشيات الموالية له قتلوا وأصيب آخرون إثر تفجير انتحاري استهدف حاجزاً للمخابرات السورية بمحافظة درعا.

وقال المرصد إنّ الانفجار الذي نفذه انتحاري استهدف آلية عند حاجز للمخابرات السورية على الطريق الواقعة بين مدينة الحراك وبلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي.

وأشار إلى أنّ عدد القتلى “مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين”.

وأوضح أنّ هذه الحادثة هي الأولى من نوعها منذ معاودة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في شهر تموز الفائت من العام 2018.

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