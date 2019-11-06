هواوي تقدم رعايتها البلاتينية لمعرض ومؤتمر “Pocket Gamer Connects”

شاركت هواوي بصفتها الراعي البلاتيني في المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل “Pocket Gamer Connects”، الذي استضافه مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، بالتعاون مع القمة التاسعة لصناعة الألعاب الإلكترونية ورابطة صانعي الألعاب الأردنية في الفترة ما بين الثاني والثالث من شهر تشرين الثاني الجاري في مجمّع الملك الحسين للأعمال.

واستقطبت الفعالية التي تعقد لأول مرة في الأردن والشرق الأوسط مشاركة 650 مطور ألعاب إلكترونية و80 متحدثاً متخصصاً في القطاع، كما أتاحت الفرصة أمام مطوري الألعاب في المنطقة للتواصل مع خبراء من أكثر من 900 شركة و55 دولة حول العالم. وتضمن جدول أعمال الفعالية 16 مساراً تم خلالها تسليط الضوء على أحدث تقنيات تطوير الألعاب، وسبل تحويلها إلى منتجات محققة للربح، بالإضافة إلى استعراض أبرز التوجهات التجارية في المجال.

وخلال المؤتمر، استعرض ناجي ربعمد، مدير متجر هواوي للتطبيقات “Huawei AppGallery” لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المزايا العديدة التي تتيحها منظومةHuawei Mobile Services عموماً وHuawei AppGallery بشكل خاص، لمساعدة المطورين على تعزيز القيمة التجارية لتطبيقاتهم، إذ يتيح لهم Huawei AppGallery فرصة إيصال تطبيقاتهم إلى ما يزيد عن 390 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.

ويمتاز تطبيق Huawei AppGallery بطابعه المحلي والعالمي في الوقت نفسه، حيث يوفر توصيات ذكية للمستخدمين تبعاً للمواقع والدول التي يختارها المستخدم. وتشمل التوصيات الذكية التي يوفرها هذا التطبيق مجموعة واسعة من التطبيقات المحلية والمجاورة لموقع المستخدم، بالإضافة إلى أفضل النسخ المتاحة من كل تطبيق تبعاً لنموذج الهاتف الذكي المستخدم.

ومن جهة أخرى، تساعد المنظومة المطورين على تعزيز قدراتهم الابتكارية وتطبيق آلية الوصول عبر نقطةٍ واحدة والتوزيع العالمي الذكي لجميع المحطات الطرفية في السيناريوهات كافة. وتشهد هذه المنظومة المتناغمة نمواً سريعاً مع تسجيل ما يزيد عن 1,010,000 حساب للمطورين حول العالم وتوصيل 45,000 تطبيق منذ آب 2019. وستقدم هذه المنظومة للمطورين مزيداً من الدعم عبر مجموعاتٍ متنوعة من الأدوات، بالإضافة إلى مشاركة المزيد من إمكانيات المنصة الأساسية، مما يتيح للمطورين الوصول بسرعة إلى المنظومة ومشاركة الموارد.

وكانت هواوي قد استضافت في شهر تشرين الأول هذا العام “يوم هواوي للمطورين” لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنظم الفعالية للمرة الثانية في المنطقة العام المقبل في الأردن، وذلك بما ينسجم مع مساعيها الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة للنهوض بالخدمات الرقمية في المنطقة بالشراكة مع الجهات المتخصصة والمطورين المستقلين على حد سواء، للمساهمة في إيجاد مستقبل ذكي يقوم على الابتكار والإبداع.

توفر هواوي معلومات شاملة حول منصة هواوي للمطورين “Huawei Developer platform” عبر الموقع الإلكتروني: https://developer.huawei.com/consumer/en/ ، في حين يمكن للراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل حول متجر هواوي للتطبيقات “Huawei AppGallery” زيارة الموقع الإلكتروني: https://consumer.huawei.com/ae-en/mobileservices/appgallery/