في إطار مواجهة “كورونا”.. الكويت تعلق مؤقتا تنقل مواطني دول مجلس التعاون

الكويت – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس تعليق استخدام مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية للتنقل من والى دولة الكويت مؤقتا في إطار الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة الانباء الكويتية “كونا” عن بيان لوزارة الداخلية أن القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم.

واوضحت ان هذا الاجراء مؤقت ومن شأنه اطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية عليه. واعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 43 حالة، مؤكدة تسجيل 17 إصابة جديدة.

ونقلت “كونا” عن الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة ان الحالات الـ 43 المؤكدة كانت من أصل 1675 مسحة تم اخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.

وأوضحت انه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات لافتة الى ان جميع المصابين في حالة صحية مستقرة ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء.

وقالت المضف ان جميع الحالات التي تم اكتشافها كانت قادمة من ايران وان الحالات التي تم رصدها نقلت الى أماكن عزل مخصصة والوزارة تقوم بمراقبة وفحص المخالطين لكل الحالات التي تم رصدها.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند حرص الوزارة على تطبيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه، لافتا الى انه تم تفعيل برامج الترصد والاستجابة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تتخذها الوزارة منهجا في الاحتراز والوقاية من الأمراض.(بترا)