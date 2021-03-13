“في إم وير” تطوّر حلول البنية التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي



دبي-أعلنت شركة في إم وير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VMW) عن تحديثات جديدة على محفظة منتجاتها الخاصة بقطاع الأعمال وذلك بهدف مساعدة العملاء على تحديث تطبيقاتهم وبنيتهم التحتية. وسوف تساعد الإصدارات الجديدة من برامج vSphere 7 و vSAN 7 فرق تكنولوجيا المعلومات على دعم التطبيقات الجديدة والحالية، من خلال بنية تحتية قابلة للتطور ومجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعزز من قدرات التوسع من دون أية مساومات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الأساسية مع دعم أمن البيانات وتبسيط العمليات.

وتتمثل الخطوة التالية بالنسبة لشركة في إم وير في التعاون مع شركة إنفيديا NVIDIA، وذلك بهدف تقديم منصة مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وموجهة لقطاع المؤسسات، تجمع بين حلول vSphere للحوسبة والمحاكاة الافتراضية الأفضل على مستوى القطاع من جهة، ومجموعة برمجيات إنفيديا المبتكرة الخاصة بقطاع المؤسسات والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.

وفي هذا السياق قال لي كاسويل، نائب الرئيس لقسم التسويق في وحدة أعمال المنصات السحابية لدى في إم وير: “باتت الشركات المالكة لبنيتها التحتية تتسابق لدعم التطبيقات الجديدة والمثيرة، والمُحتواة بشكل منعزل، مثل التطبيقات الخاصة بعمليات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك من دون المساومة على سلامة هذه التطبيقات.