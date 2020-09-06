“في إم وير تعزز” حزمتها من حلول شبكات الجيل الخامس لقطاع الاتصالات



دبي – أعلنت شركة في إم وير أمس عن إطلاق منصتها السحابية 5G Telco Cloud Platform لشبكات الجيل الخامس، وهي عبارة عن حل صمم خصيصا للعمل في السحابة من خلال الاعتماد على بنية تحتية سحابية عالية الأداء مخصصة لقطاع الاتصالات زاخرة بمزايا الأتمتة الذكية. تتضمن المنصة الجديدة شبكة توزيع Tanzu Kubernetes، وهي عبارة عن نظام Kubernetes تسمح للشركات المزودة لخدمات الاتصالات ببناء وإدارة وتشغيل التطبيقات المختلفة ضمن حاويات مستقلة وتشغيلها عبر كل من البيئات السحابية الخاصة أو العامة أو الطرفية أو السحب الخاصة.

سعيا منها إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات شبكات الجيل الخامس الأكثر ابتكارا، تحتاج الشركات المزودة لخدمات الاتصالات إلى شبكة مدعومة بتقنيات سحابية حديثة تقدم مستويات السرعة والرشاقة التي تتماشى مع احتياجاتها، فضلاً عن قدرتها على الحفاظ على أداء ومرونة وجودة خدمات هذه الشركات. وتعمل منصة في إم وير المبتكرة متعددة السحب على تبسيط وتسريع عمليات نشر شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى النهوض بنماذج العمل التشغيلية باستخدام تقنيات التشغيل الآلي متعددة الطبقات والاندماج بسلاسة مع الشبكات المتوفرة اليوم. ومن خلال تبني نماذج العمل القائمة على السحابة مع منصة Telco Cloud Platform من في إم وير، سيتم تمكين الشركات المزودة لخدمات الاتصالات من نشر التطبيقات والخدمات المبتكرة في الأسواق بسرعة أكبر وتعزيز قدراتها في سوق اتصالات الجيل الخامس شديدة التنافسية.

وفي هذا السياق قال شيكار أيّار، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة أعمال الحوسبة السحابية والاتصالات لدى في إم وير: “تواصل في إم وير تسريع وتيرة تطوير حزمة منتجاتها الشاملة، والتي باتت تضم حلولا سحابية مبتكرة لقطاع الاتصالات، تمكن عملائنا من التعامل مع التحديات الراهنة وتساعدهم على الاستفادة من الفرص المستقبلية. ومن خلال الدعم الذي توفره منصة Telco Cloud Platform للتقنيات القائمة على السحابة، ستتمكن شركات تزويد خدمات الاتصالات من توسيع قدراتها على الابتكار بسرعة أكبر بغية توفير تطبيقات وخدمات جديدة، والحد من التعقيدات فيما يتعلق بالعمليات التشغيلية، فضلا عن تحقيق وفورات أكبر على مستوى التكلفة الإجمالية للملكية، وهو ما يساعدهم على تعزيز سرعة انتشار شبكات الجيل الخامس 5G التي يوفرونها في السوق”.