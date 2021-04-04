“في إم وير” تكشف عن منصة تسهم في تسريع تحديث التطبيقات



دبي- كشفت شركة “في إم وير”، أمس، عن منصتها السحابية الجديدة Cloud التي ستمكنها من تعزز مكانتها لتصبح من كبرى الشركات التي تقدم الدعم اللازم للعملاء والذي يمكنهم من إطلاق قدرات البيئة السحابية المتعددة، وطرح التطبيقات الحديثة بسرعة تواكب سرعة تغير متطلبات الأعمال.

وتتميز منصة Cloud من “في إم وير” بكونها حلا موزعا ومتعدد السحابات، يتيح للمؤسسات إمكانية تسريع وتيرة تحديث التطبيقات على امتداد مراكز البيانات، والأجهزة الطرفية، والبيئات السحابية أياً كان نوعها. كما أنها تقدم مجموعة من المزايا الفريدة من نوعها التي تخدم كل من المطورين وشركات تشغيل تقنية المعلومات على حد سواء، الذين عادةً ما يلجؤون لإجراء مفاضلات قاسية لا توفر جميع الوظائف التي يرغبون بها. ومن جهة أخرى، توفر منصة Cloud من “في إم وير” القدرة على تعزيز إنتاجية المطورين، وذلك عبر تمكينهم من الإنشاء والنشر على أي بيئة سحابية يختارونها.

كما تتيح هذه المنصة الرائدة لفرق تقنية المعلومات إمكانية تحديث البنى التحتية والعمليات بحلول أكثر اقتصاديةً، وأقل مخاطرةً. وفي معرض إطلاقها لمنصة Cloud، تعلن شركة “في إم وير” أيضاً عن طرحها جملةً من العروض الجديدة التي من شأنها توفير تجربة أكثر تكاملاً وشموليةً للعملاء.