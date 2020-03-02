في الأزمات المادية.. دعم الزوجة يجنب “ضياع” الأسرة وغياب استقرارها

منى أبوحمور

عمان – الانكسارات المالية والتجارب الفاشلة التي يمر بها الإنسان ليست وحدها التي تسبب خيبات الأمل، فالشعور بالخذلان يأتي بسبب غياب أشخاص كان وجودهم يشكل دعما كبيرا وقوة إضافية لتجاوز العقبات.

وفي المواقف الصعبة، تظهر معادن الأشخاص، وحقيقة ما بداخلهم، وكثيرة هي المحطات التي اختبر بها البعض اختفاء الشريك مع محنة مادية ألمت بالعائلة.

خيبة أمل كبيرة سيطرت على الأربعيني أمجد الذي لم يكن يعتقد أن أزمة مالية تعرض لها في عمله ستنهي استقرار زواجه الذي مر عليه عقد ونصف.

مشروع غير مدروس أفقد أمجد “تحويشة عمره”، فأصبح بين ليلة وضحاها مطالب بتسديد كمبيالات وشيكات، جعلته ملاحقا قضائيا.

يقول “المصيبة ليست فقط في أنني تعرضت لخسارة أو أن فشلت بمشروعي فالتجارة ربح وخسارة ولكن تخلي زوجتي عني كانت خسارته أكبر”، متابعا الأصل أن تكون العائلة متماسكة في السراء والضراء وبالمواقف الصعبة قبل المفرحة، آسفا على زواجه الذي انتهى لأن شريكته لم تحتمل وضعه الجديد.

ويقول أمجد، اهتمام زوجته بالصورة الاجتماعية و”بالبريستيج الاجتماعي” أمام عائلتها وأقاربها كان أكثر أهمية من مساندته، الأمر الذي لم يتمكن من نسيانه بالرغم من مرور ست سنوات على انفصاله.

الأمر كان موجعا أيضا بالنسبة لقيس الذي خسر مبالغ كبيرة في تجارة السيارات وأصبح مدينا بمبالغ كبيرة لعدد كبير من التجار والعملاء ما عرضه للسجن لمدة ستة أشهر لعدم قدرته على تسديد كمبيالة مالية وجب سدادها.

قيس الذي كان يعتقد أنه عاش 12 عاما من الزواج السعيد، يبدو أنه لم يتعرض لاختبار حقيقي أو حادثة تختبر متانة العلاقة، فعند أول مطالبة مالية عجز عن سدادها وانتهت بسجنه، قررت زوجته ترك المنزل ورحلت بدون حتى أن تسأل عنه أو تعرف سبب سجنه. يقول “كان وقع الخبر على مسامعه كبيرا وأكثر وجعا من السجن ذاته”.

في حين كانت صدمت أبو رياض كبيرة ومؤلمة كثيرا عندما خسر أولاده وزوجته في يوم واحد بعد لجوئها لسفارة بلادها لتحرر من علاقتها به بعد أن علمت أنه خسر كل أمواله وأنها في يوم وليلة ستخسر ثروتها.

لجوء زوجته التي تحمل إحدى الجنسيات الأجنبية لسفارة بلادها لنقل أموالها وتأمين تذاكر سفر لها ولأولادها كان بمثابة الكارثة بالنسبة له رغم أنه متزوج من ابنة عمه، غير أن خوفها على أموالها ومستقبلها وفق قوله كان أهم من الوقوف إلى جانبه ومساندته في أزمته المالية.

يقول “اللي يعز علي أن ما تملك من أموال هو من عملي وتعبي وسبب إيداع الأموال باسمها كان لأننا واحد والمفروض أن استقرار الأسرة هدفنا الوحيد”، إلا أنها بادلته الثقة بالهروب، مؤكدا أن مصيبته المالية كانت أهون عليه كثيرا من هروب زوجته.

غير أن رانيا أحمد، وبالرغم من ضغط المحيط الاجتماعي عليها، إلا أنها لم تقبل يوما التخلي عن زوجها في محنته الصعبة، بعد أن اضطر أن يبيع كل أملاكه لسداد الديون غير المنتهية، بسبب خسارة تجارته، وتهديده بالسجن.

رانيا تبين أن زوجها لم يبخل عليها يوما بأن يجلب لها ولأولاده كل ما يتمنونه، وطالما كان باستطاعته كانت أولويته بيته واولاده، كان متسامحا وكريما وطيب القلب طوال فترة الزواج. وهي تعلمت من بيت ذويها أن المرأة عليها أن تقف مع زوجها بالسراء والضراء ولا تتخلى عنه في ضعفه.

لذلك، قررت أن تبيع شقة كانت تملكها باسمها، وأن تعطيه ما تملك من الذهب الذي لديها ليبيعه حتى يقف من جديد ويستعيد بعضا من خسارته، كل ذلك عن طيب خاطر، كما تقول.

وبعد مرور الوقت استطاع أن يعوض بعضا مما خسره بعمله، إذ فتح مشروعا جديدا كان ناجحا وعاد عمله مستقرا، وهي لا تنسى كلماته الطيبة التي يرددها على مسامعها باستمرار لأنها وقفت معه، وساندته حينما تخلى الجميع عنه، ويحاول دائما وابدا أن يعوضها قدر استطاعته.

من جهته يشير خبير العلاقات الزوجية الاستشاري أحمد عبدالله أن وقوف الزوجة مع الزوج ينقذ حال الأسرة ككل.

وينوه عبدالله إلى أن وقوفها إلى جانب زوجها في الأزمات المالية يكون أمرا مؤقتا، وعلى الطرفين بذل الجهود الكبيرة في الخروج الصحيح والآمن قدر المستطاع من هذه الأزمة.

ويشير عبدالله إلى أنه من حق الزوج طيب المعشر الذي قدم لزوجته وعائلته الكثير ولم يكن يوما بخيلا أو معنفا أو جاحدا، أن يجد من زوجته وشريكة حياته سندا وعونا له في هذه المنحة.

ويستدرك عبدالله ليس من الضروري أن تقف الزوجة ماديا إلى جانب زوجها في المحنة، فيكفيه منها حسن المعشر والوجه الباسم والعاطفة وأن تكون له سندا وأن تخفف عنه وتهون عليه مصيبته.

وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي يعيشها الكثير من أبناء المجتمع والأسر الأردنية وفق الاستشاري الأسري مفيد سرحان، فإن الحاجة ماسة لتعاون كلا الزوجين للقيام بتحمل أعباء الحياة المتعددة وهذا يتطلب قدرا كبيرا من تفهم الزوجة، فإن الحاجة ماسة لتعاون كلا الزوجين للقيام بتحمل أعباء الحياة المتعددة، خصوصا لمتطلبات الحياة.

والأصل أن لا يكون التعامل فقط على أساس أن المرأة أو الزوجة ليست معنية بالإنفاق وإن كان هذا الأمر صحيحا بحسب سرحان، إلا أنه يشير إلى درجة أعلى من التعاون والتكافل بما يحقق مصلحة الأسرة حاليا وفي المستقبل.

ويلفت سرحان إلى أهمية الشعور مع الزوج في حال كان بضائقة مالية ومن منطلق الوفاء والعشرة أن تبدي استعدادها للوقوف إلى جانبه.

إلى ذلك، يبين سرحان أن وقوف الزوجة إلى جانب الزوج في المشكلات سيكون له أثر إيجابي على مستقبل العلاقة بينهما والأبناء، خصوصا في الحالات التي لا يجد الزوج فيها من يقف الى جانبه ويدعمه، إذ يؤدي ذلك الى إنهيار الأسرة كامله نظرا لتأثير الحياة الاقتصادية، لافتا إلى أن الزوجة إن لم يكن لديها وفاء لزوجها فهذا الأمر يشكل كارثة حقيقية.

ويستدرك سرحان من حق الزوجة إذا أرادت أن تساعد زوجها بقدر استطاعتها، ويمكنها أن تعتبره دينا أو قرضا إلى أن تتحسن الظروف المادية الخاصة به، ولها الأجر الكبير لأن كانت عونا لإنسان هو الزوج ورب الأسرة، فالأجر هنا مضاعف لأن فيه سترا على الأسرة ومحافظة عليها وعلى كيانها ومستقبل الأبناء.