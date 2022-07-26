في الاتحاد الأوروبي راضون عن لبيد

إسرائيل هيوم

مايا شيئون سبكياهو 26/7/2022

أقر27 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي بالاجماع التقدم نحو انعقاد مجلس مع إسرائيل. يعد هذا إنجازا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية يئير لبيد، تحقق في بروكسل الأسبوع الماضي.

هدف المجلس هو إجراء حوار رفيع المستوى كل سنة بين وزير خارجية إسرائيل وبين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي تستوضح فيه مواضيع سياسية ويبحث فيه توسيع العلاقات بين الطرفين وتعميقها.

بينما تعد الولايات المتحدة هي الشريك الأمني الأول في سموه لإسرائيل، فان الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيس، وشريكنا الإستراتيجي في مجالات العلم، الطيران والسياحة، التعليم والثقافة. العلاقات مع الاتحاد تؤثر على سوق العمل، على تخفيض غلاء المعيشة، على السماء المفتوحة والرخيصة وغيرها.

وعليه، فإنه عندما لم يجتمع المجلس منذ 2012، فإن الضرر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كان في أساسه سياسيا لكنه كان عمليا أيضا. فبينما وقع جيراننا في المنطقة على مدى هذا العقد على 2 – 3 اتفاقات تعاون تقرر فيها سلم الأولويات لتطوير العلاقات، بقيت إسرائيل في الخلف مع اتفاق قديم وغير محدث من العام 2004. ثمة من سيقول إنه كان يكفي هذا الاتفاق المفصل كأساس يسمح بتطوير العلاقات، وانه ما تزال فيه بنود كثيرة لم تستنفد. وبالفعل، حتى دون انعقاد المجلس، فإن العلاقات الاقتصادية والعملية مع الاتحاد الأوروبي ازدهرت وتفتحت. ومع ذلك، من الصعب إثبات ثمن عدم تطوير تعاون سريع أو واسع وعميق بما يكفي بسبب تدهور العلاقات السياسية التي عكسها عدم انعقاد المجلس.

مع تسلم يئير لبيد منصب وزير الخارجية، وضع ترميم العلاقات مع الاتحاد كهدف رئيس. وقد عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون في بروكسل على ذلك على مدى السنة وجلبوا إنجازا لوزير الخارجية الذي يتولى اليوم منصب رئيس الوزراء.

يبدو ان في الاتحاد الأوروبي فهموا أخيرا بان هذه هي الحكومة الأكثر تأييدا لأوروبا التي كانت في إسرائيل منذ 2009، وانه من المجدي ترميم العلاقات السياسية من خلال انعقاد المجلس قبل الانتخابات في إسرائيل. لأول مرة يوجد في إسرائيل رئيس وزراء لا يخشى القول انه يؤيد حل الدولتين، والاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية يصدقانه.

إذا لم تكن مفاجآت على الطريق، فإن انعقاد المجلس سيتم في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن يتبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد موقفا مشتركا في الموضوع. ولا بد أن الوثيقة ستنتقد سلوك إسرائيل في المناطق، وستعود لتدعو إلى حل الدولتين. ومع ذلك فإن الاتحاد سيعود أيضا ليرحب باتفاقات إبراهيم وبالتطبيع مع المغرب وسيدعو إسرائيل لتعاونات “ثلاثية” بين إسرائيل، الاتحاد الأوروبي والدولة العربية التي يوجد لإسرائيل علاقات معها. يمكن للاتحاد الأوروبي أن يشكل أداة لتعميق علاقات إسرائيل مع دول عربية، وكذلك مع السلطة الفلسطينية.

ينبغي تهنئة رئيس الوزراء ووزير الخارجية لبيد على الإنجاز السياسي الذي إذا ما ترجم إلى تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيساهم في ازدهار ومناعة دولة إسرائيل.