” في الانتظار” الأردني يشارك في “فيلم أنطولوجيا” لقضايا المرأة العربية

عمان-الغد- أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) وبدعم من الاتحاد الأوروبي عن انتهاء الفرق الخمسة المشاركة في برنامج تطوير القدرات “فيلم أنطولوجيا: المرأة في منطقة المغرب والمشرق” من مرحلة تصوير أفلامهم القصيرة وتوجههم الى مرحلة ما بعد الإنتاج.

خمس قصص من خمسة بلدان عربية اختيرت للمشاركة في الدورة الأولى من البرنامج. تتناول جميع القصص المشاركة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في المنطقة العربية، متطرقة لقضايا مثل العنف الأسري والاعتداء الجسدي والتمييز ضد النساء.

وتم تحويل كل قصة إلى فيلم قصير بتمويل من البرنامج وتحت اشراف مرشدين تعينهم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. في هذه الدورة من البرنامج، تولى المخرج الأردني محمود مساد والمنتجة الأردنية عزة حوراني الاشراف على الفرق المشاركة وقيادة عملية انتاج الأفلام ابتداء من مرحلة الكتابة الأولية للنص وصولا الى مرحلة العرض. كما يقوم كل من المخرج المرشد والمنتج المرشد بزيارة مواقع التصوير للإشراف على سير عملية الإنتاج.

المشاريع والفرق المشاركة:

1 – “في الانتظار” من الأردن للمخرجة ميسون الهبيدي والمنتجة جنا زين الدين.

2 – “مائدة الرحمن” من مصر للمخرجة تغريد أبو الحسن والمنتج معتر بالله حسين.

3 – “لعبة” من المغرب للمخرجة ريم مجدي والمنتج نبيل المروش.

4 -” كارفور السعادة” من تونس للمخرجة آمنة النجار والمنتج صابر القبلاوي.

5 – “شكوى” من لبنان للمخرجة فرح شاعر والمنتج لوسيان بورجيلي.

وسيتم تجميع الأفلام القصيرة في فيلم أنطولوجيا روائي طويل يعرض في شهر تشرين الثاني 2019 ويوزع في المهرجانات المحلية والإقليمية والدولية.

و”فيلم أنطولوجيا: المرأة في منطقة المغرب والمشرق” هو أحد المكونات الرئيسة للمشروع الاقليمي “تنمية قطاع أفلام يستجيب لقضايا النوع الاجتماعي في منطقة المغرب والمشرق” الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي الذي ينفذه تحالف تقوده اليونسكو، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومرصد الاعلام في شمال افريقيا والشرق الأوسط والمهرجان الدولي لأفلام النساء في سلا.