في البحث عن صدمة حزبية عميقة

* سامح المحاريق

يناقش الكاتب الهندي الذائع الصيت شيتان بهجت مسألة تخاذل الطبقة السياسية في بلاده عن محاربة الفساد، ويخلص إلى أن الفساد لا يتصدر الأولويات الانتخابية في الديمقراطية الأكبر عالميا، ويأتي قبله الانتخاب على أساس الهوية، دينية بين هندوسي أو مسلم أو سيخي، أو عرقية، بنجابي أو تاميلي أو بنغالي، خاصة في المدن التي تشهد تداخلا دينيا وعرقيا.

في المرتبة الثانية، الأمن، فاحتمالات العنف واردة دائما، الجريمة والاشتباكات على أساس ديني وعرقي، والإرهاب الذي أصبح كابوسا في الهند مع الالفية الجديدة، وثالثا، تأتي المكاسب الآنية التي يحققها الناخبون أثناء الموسم الانتخابي، بعبارة أخرى، المال السياسي أو الوظائف وما شابه ذلك.

لا يختلف السلوك الانتخابي في الأردن عن نظيره في الهند، وأي قانون مقترح للانتخاب عليه أن يواجه هذه الأولويات، والمشكلة الماثلة أمام الإصلاح تتأتى من ضرورة خلق تحالف اجتماعي يقوم على الاسترضاء لكافة ألوان الطيف السياسي، أي تمثيل مشتت ومتشظ، وكما تجاور الإسلاميون والقوميون واليساريون والليبراليون والمحافظون، فهم سيتجاورون في مجلس النواب، من غير أن يمتلك المجلس هوية سياسية أو اقتصادية، لأنه ببساطة لن ينتج حالة من الغلبة لأي طيف يمكن أن يقود برنامجا ينتخب المواطن على أساسه.

في نموذج آخر من العالم، تتصدر الضريبة والخدمات اهتمامات المواطنين الأميركيين، فيمثل تواجد الجمهوريين اعفاءات ضريبية للطبقات الثرية والمسيطرة مع تحريك النمو الاقتصادي من خلال الشركات الكبيرة، وفي رئاسة للحزب الديمقراطي فالمتوقع عبء ضريبي متصاعد وتوسع في برامج الرعاية الصحية، والأوضاع الاقتصادية تحدد بشكل عام توجهات الناخبين، دون أن يحتاجوا لقراءة تفاصيل البرامج الانتخابية.

في حالتنا الأردنية، لا تتواجد برامج، وإن وجدت فهي تنتمي لعصور بائدة أو لأوضاع غير ناضجة، فما الذي يمكن أن يفعله اليساريون في اقتصاد يعتمد مبادئ السوق المفتوح وتحركه مجموعة من الشركات الكبيرة التي تشغل مئات الآلاف من دافعي الضرائب؟ ما الحافز الذي سيقدمونه ورؤوس الأموال الأردنية تحاول البحث عن ملاذات على المستوى الضريبي والتنظيمي؟ وكيف يمكن لليبراليين أن يصمدوا أمام مجتمع متحفز لمزيد من الوظائف في القطاع الحكومي لدرجة أن كثرة من شبابه يعملون في القطاع الخاص وعيونهم معلقة بإعلانات ديوان الخدمة المدنية؟

لو كنت في برنامج تلفزيوني يقدم جائزة مليونية لطلبت من المشارك في السؤال الذهبي أن يعدد عشرة أحزاب أردنية، وأشك أن مواطنا طبيعيا يمكنه ان يفعل ذلك، وحتى الراسخون في التنمية السياسية فإنهم سيتذكرون أسماء الأحزاب من خلال استذكار أسماء أمنائها العامين الذين يشاركون في الندوات وورشات العمل والمؤتمرات، والسؤال المهم، لماذا يتواجد في الأردن هذا العدد الكبير من الأحزاب من الأساس، والمثير في الأمر، أنه لا يوجد سوى مقاعد محدودة في المجلس النيابي يمكن توصيفها بالحزبية، ولم يصل شاغلوها لمواقعهم إلا على أسس الهوية والمكاسب.

الأردن بحاجة إلى قانون أحزاب استثنائي وصدمة عميقة في مفهوم العمل الحزبي، ومواجهة حقيقية مع واقع الحياة الحزبية يفكك وجود العديد من الأحزاب التي يفترض أنها تشترك في التوجهات ولا تشترك في المرجعيات، فكم حزبا يضع الشعب أو الشعبي أو الشعبية أو العمل أو التقدمية ليؤكد على هويته اليسارية أو القومية؟ وكم حزبا يتبنى نهجا أو مقاربة إسلامية؟ وكم حزبا يعتبر ناديا لمتقاعدي مؤسسات الدولة ويتخذ نهجا محافظا؟ وإذا كان المتحزبون يفضلون الانشقاق في تكوينات مجهرية تجنبا لاختلاف رؤاهم ومرجعياتهم، فكيف يمكن أن نقنعهم مستقبلا أن يتحالفوا لحكومة ائتلافية؟

الأحزاب تستطيع أن تستوعب أولويات فئوية مختلفة، فالحزبي يمكن أن يستميل الباحثين عن الأمن والمكاسب المنظورة وغير المنظورة، ولكن تجمعا من الأشخاص القادمين من خلفيات عشائرية وجهوية ومؤسساتية وتجارية لا يمكنهم في النهاية تبني برنامج واضح والتأسيس لبنية تشريعية وقانونية مستقرة.