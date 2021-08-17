في التربية.. الأساليب تتطور وعلى الأهل التحلي بالصبر مع الأبناء

ديمة محبوبة

عمان – تربية الصغار، ربما من أصعب المهام التي تقع على عاتق الوالدين، خصوصا بهذا العصر الذي يتطلب نوعا مختلفا في طريقة التعاطي مع الأبناء، وتغيير بالطرق التي يتعامل بها الأهالي.

ويذهب الاختصاصي التربوي د. محمد أبو السعود بأن هناك الكثير من الوسائل التي ينبغي الاستغناء عنها في التربية، وأولها كما يقول، العقاب المشروط، كالحرمان من الخروج من المنزل، أو سحب الامتيازات من الأبناء، أو إجبارهم على أداء مهام منزلية روتينية، بعيدا عن لغة الحوار أو أن يستوعب الابن لماذا تم التعامل معه بهذه الطريقة.

وأصعب أنواع التهديد، الذي يتعرض له بعض الأطفال، كما يقول، هو تهديد الأهالي بالتوقف عن حبهم، وإن كان ذلك مرتبطا بحالة الغضب الحالية، إذ يمثل بالفعل تهديدا وقلقا وخوفا شديدين لهم، فالآباء بالنسبة للطفل هم عالمهم الوحيد الآمن، واتباع هذا الأسلوب قد “يشوه” مفاهيم عديدة بداخلهم.

وينصح أبو السعود الأهل بالتعامل مع كل موقف على حدة، عبر ادراك الطفل لماذا يتم التصرف معه بهذه الطريقة، وما يترتب عليه في حال استمر بفعله، وما الذي يستفيده في حال ابتعد عنه، إذ إن فهم المشكلة وحلها وأخذ الوعود بعدم تكرارها أفضل وأكثر جدوى في إنهاء هذه المشكلة أو هذا السلوك السلبي، مؤقتا.

ويشرح أبو السعود أن على الأهالي أن يفرقوا بين العقاب والعاقبة، فالعقاب الذي يتخذه بعض الأهالي على سبيل المثال بقاء الطفل داخل المنزل مدة أسبوع لأنه كسر لعبة جديدة أو أهملها وسرقت منه، لكن العاقبة وهي الاسلوب الذي ينبغي أن يأخذه في التربية، هو الحديث مع الطفل، و”شرح سبب الإهمال الذي أدى إلى خسارته لهذه اللعبة، وكيف يتعلم لكي لا يتكرر معه هذا الأمر”.

ويؤكد أبو السعود بأن الطفل لا يستطيع التحكم بمشاعره في ردود فعله، فما يزال في طور النمو والتطور، لكن هناك بعض التقنيات التي يمكن أن يتعلمها الطفل للتخفيف من حدة توتره ومساعدته على التحكم بمشاعره، وبالتالي سلوكه، كالتنفس والرسم والقراءة ونفخ الفقاعات والسير والحركة.

وتعترف أم ليان أنها حادة الطباع بكثير من الأحيان مع ابنتها، معتقدة أن الصراخ والصوت العالي يساعدانها على تربيتها، إلا انها وجدت أن هذا الأسلوب جعل ابنتها أكثر خوفا منها وغضبا وحساسية تجاه كل شيء.

قررت أم ليان أن تجلس مع مختص في علم السلوك وأول نصيحة أخذتها هي التعامل بعقل وروية والحوار، وشرح سلبيات تصرف ابنتها الخاطئ، بعيدا عن الغضب والانفعال وبهدوء وروية، والتحكم بردود الفعل، فالصبر هو المفتاح الرئيسي والناجح في التربية الجيدة.

وتؤكد أن أول ما استفادة منه في تغيير اسلوب التربية والتحكم بردود فعلها وابتعادها عن الغضب، هو أنها لمست ابتعاد ابنتها عن عالم الخوف والقلق.

أبو السعود يؤكد أن هناك سلوكا آخر ينبغي على الأهل الابتعاد عنه، وهو “الرشوة مقابل الفعل”، مثل قم بهذا الفعل فتأخذ شيئا، إذ تصبح غير مفيدة إذا أفرط الاهل في استخدامها.

ويؤكد أبو السعود بأن “الرشوة” تكمن مشكلتها عندما تزيد عن حدها، كأن تبدأ بقطع حلوى إلى اللعب ومن قضاء وقت طويل على الآيباد والأجهزة الالكترونية، وهي مختلفة عن نظام الحوافز كأن يجتهد في دراسته فيحصل على لعبة جديدة أو الذهاب لمكان يريده فهي شيء محفز لا يتوفر بشكل دوري وإنما يحتاج وقتا لتنفيذه.

المرشدة النفسية رائدة الكيلاني تؤكد أن عالم الأطفال عالم كبير ويحتاج لصبر كثير من الأهل، والاستماع لهم ولمخاوفهم لهم والدخول الى عالمهم، ويكون الباب المفتوح بينهم.

وتنوه أنه لا يمكن إجبار الطفل على الاستماع بلا تفكر ومناقشة، محذرة من أسلوب “التجاهل”، وعدم اعطاء رأي الطفل أي أهمية، وقد يعتقد الطفل أن التجاهل هو رضا على الفعل.

وتشدد الكيلاني أن على الأهالي الذين يحاولون أن يكونوا مثاليين ألا يقسوا على أنفسهم في بعض الهفوات في التربية، فتدارك الخطأ ممكن والاعتدال في الموقف السيئ والتحاور بشكل جيد سيكون مرضيا لكافة الأطراف.