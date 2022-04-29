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في الجمعة الأخيرة من رمضان.. 220 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح بالأقصى

12:23 ص2022-04-30

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أدى 220 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 220 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح رغم اعتداءات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباحا المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين، ما أسفر عن 13 اصابة بالاختناق والاعيرة المطاطية بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأجبر جنود الاحتلال المصلين على مغادرة المسجد الاقصى المبارك، واعتدوا عليهم في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. (وفا)

12:23 ص2022-04-30
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