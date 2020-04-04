في الحجر المنزلي (4)..!

ما اليوم؟!

يختبر الذين في الحظر حالة جمعية من فقدان الصلة بالوقت – أو بضرورته. وباستثناء الذين يعملون من البيت ويتفقدون (الرزنامة) ليبقوا على صِلة، يفوّت المعظم معرفة اليوم والتاريخ، ويتذكرون السؤال عنهما عند نشوء حاجة ويدركون أنهم ضاعوا في الوقت- أو يضيعونه. ولا تبدو الحالة مؤقتة لأن أحداً لا يعرف متى يستعيد الوقت ضرورته. لم تعد نهاية الأسبوع تختلف عن وسطه وأوله؛ الأيام كلها تعوم في روتين مائع قلق.

* *

إيه_جيوفاني

عبّر الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عن حال كل الرجال –والنساء بدرجة أقل/ أو أكثر؟- حين نبهه مستشاره، جيوفاني غراسو، إلى تسوية خصلة من شعره قبيل مؤتمر صحفي. قال الرئيس: “إيه جيوفاني، أنا أيضاً لم أعد أذهب إلى الحلاق”. وانتشرت العبارة التي سرقتها الكاميرات على نطاق واسع في إيطاليا -والعالم، ومعها هاشتاغ “#إيه-جيوفاني” الذي اختزل حالة أممية من الفقدان.

الحلاقون أصبحوا غير لازمين في زمن كورونا -إلى حين- لأن تسوية الشعر “من الكماليات”. لكن أشباه “روبنسون كروزو” المشعثين العائدين من جزُرهم المقطوعة سيتعذبون بالانتظار عند أبواب الحلاقين بعد فك الحصار.