في الخنادق مع المستعمِر.. “في الليل، كل الدمّ أسود”

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

جيسي جيزيفسكا ستيفنز* – (فورين بوليسي) 21/11/2020

يراجع الكاتب السنغالي-الفرنسي ديفيد ديوب النموذج الأصلي للحداثة مع بطل رواية مستبعد منذ فترة طويلة من أدب الحرب العالمية الأولى: الجندي الأفريقي في الجبهة.

* * *

فقد عشرة ملايين جندي أرواحهم في القتال في الحرب العالمية الأولى، الكثير منهم في الخنادق. وغيرت المذبحة واسعة النطاق بشكل دائم -ليس الطريقة التي تحكم بها أوروبا الأسلحة وتعيد تنظيمها فحسب، ولكن أيضًا الطريقة التي صنع الناس بها الفن. وقد جعلت الوحشية الآلية أنماط التعبير السابقة، مثل الواقعية، بالية عفا عليها الزمن. وأدت مراجعة الحساب اللاحقة للحرب الصناعية والقومية الشرهة إلى ظهور حركات مثل الدادية، والمستقبلية، وشرائع الحداثة الأدبية، ما أثر على الكُتاب في المناطق الناطقة بالإنجليزية، من فيرجينيا وولف إلى تي إس. إليوت.

مع ذلك، يستبعد الضرب الحداثي من الأدب الذي ظهر من الخنادق، إلى حد كبير، ما يقرب من 2.3 مليون أفريقي من الذين دعموا الجيوش الفرنسية والبريطانية. (كما أنه يستثني مئات الآلاف من الجنود والعمال غير البيض من العالم المستعمَر، والكثير منهم من الهنود، إضافة إلى ما يقرب من 400.000 من الأميركيين السود). وفي أطروحته المعنونة “قوة الظلام” La Force Noire، شكل الجنرال الفرنسي، تشارلز مانجين، رأس الحربة في جهود التجنيد من “خزان” المستعمرات الاستراتيجي للرجال، وخاض حمل من أجل إرسال الجنود السنغاليين على وجه الخصوص إلى الجبهة.

والآن، بعد أكثر من قرن من ذلك الوقت، قدم الكاتب السنغالي الفرنسي ديفيد ديوب David Diop معالجة بالغة الحداثة والتي طال انتظارها لتجربة الأفارقة الغربيين الذين خدموا وماتوا في الخنادق في روايته “في الليل كل الدم أسود” At Night All Blood Is Black. وقد نُشرت الرواية أولاً في فرنسا في العام 2018، ثم ترجمتها آنا موسكوفاكيس فيما كان أول ظهور لعمل ديوب باللغة الإنجليزية.

كما هو الحال في العديد من أفضل روايات الاشتباك النشط، مثل روايات جوزيف هيلر “كاتش-22” Catch-22 أو الكاتب التشيكي ياروسلاف هاسك “الجندي الصالح زفاك” The Good Soldier Svejk، يُنطِق ديوب المأساة بسخرية مريرة. ومقطرة من خلال منظور جندي أفريقي في حوالي العام 1914، تشجب هذه السخرية ليس عبثية الحرب فحسب، وإنما العنصرية أيضًا. ومع ذلك، فإن رواية “في الليل” هي في النهاية قصة أشباح أكثر من كونها قصة عن التشرد الهستيري. إنها كتاب بالغ العنف ولطيف في آن. وبمزيج من المونولوج الحداثي والأسطورة، يستكشف ديوب الحدود الخارجية المقلقة لما نفعله بالآخرين، وما يمكن أن تفعله الحرب بنا.

كان استغلال الشعوب المستعمَرة في الخدمة الفعلية نقطة خلاف بين القوى الأوروبية في الحرب العالمية الأولى. نظرًا لافتقارها إلى الامتداد الاستعماري لفرنسا وبريطانيا، اعترضت ألمانيا على نشر الفرنسيين للجنود الأفارقة في أوروبا، على الرغم من أنها شددت على العِرق أكثر مما عُنيت بالحرمان الإمبريالي. وجادلت بأنه لا ينبغي ضم “الأرض المحرمة” -بغض النظر عن أن ألمانيا ضمت جنودًا أفارقة وضباطًا ألمانًا في “قوة الحماية” Schutztruppe، التي عُهد إليها بالدفاع عن الأراضي الألمانية في شرق إفريقيا. ووجدت شكاوى ألمانيا بشأن وجود الجنود الأفارقة في أوروبا جاذبية بشكل خاص لدى الجماهير البيضاء في الولايات المتحدة، واكتسبت هذه الدعاية زخمًا بعد الهدنة في العام 1918، عندما كان الفرنسيون يعتزمون عكس اتجاه التسلسل الهرمي العرقي -إرسال الأفارقة لاحتلال الآريين- من أجل المزيد من إذلال ألمانيا. وأصبح نشر الجنود الأفارقة نقطة مساومة في معاهدة فرساي، حيث طالب الألمان بعدم إرسال أي جنود ملونين لاحتلال أرض الراين.

وعندما أرسلت فرنسا جنودًا سنغاليين على أي حال، أطلقت ألمانيا حملتها “الرعب الأسود على نهر الراين”، من خلال نشر كتيبات عنصرية ورسوم كاريكاتيرية غذت وأثارت المخاوف المحلية. وعبر المحيط الأطلسي، حكم القلق نفسه على الآلاف من الرجال السود في الولايات المتحدة بالإعدام عن طريق التعذيب والقتل خارج نطاق القانون في جنوب جيم كرو -بما في ذلك بعض الجنود الأميركيين الأفارقة البالغ عددهم 400 ألف الذين خدموا في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى. ومن غير المفاجئ أن تكون الحملة الألمانية قد أثارت التعاطف في الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص، وحشدت الدعم من الاتحادات النسائية والصحف الأسبوعية المطبوعة عبر كامل الطيف السياسي.

ومنذ ذلك الحين، أُدرجَت مسألة عسكرة العرق في التواريخ السائدة للحرب العالمية الأولى. ومع ذلك، كان أدب تلك الحقبة هو الذي عالج الاستراحة النفسية من مشاهدة انهيار الحضارة. وهنا، يملأ ديوب فجوة كبيرة: ما الذي يعنيه أن يتعاطف جندي سنغالي في الخنادق، مهما كان ذلك منحرفاً، مع العدو؟ وبالنسبة لهذا الجندي، مَن هو العدو في الحقيقة؟ الألمان، الفرنسيون، أم المستعمِر ككل؟

* * *

ينتمي راوي ديوب، ألفا نداي، وهو مجند شاب من ريف السنغال، إلى تقليد ما بين الحربين العالميتين من القصص التي يكون بطلها جندي أفاق، وهو فرع أدبي تنمني إليه رواية لويس فرديناند سيلين “رحلة إلى نهاية الليل” Journey to the End of the Night وراية الهجاء التشيكية “الجندي الصالح زفاك” -وهي حكايات من الحرب العالمية مليئة بالهستيريا، والسرد غير الموثوق، والاغتراب عن عالم فقد كل حس بالعقل والمنطق. وقد أشار ديوب إلى أعظم ما أبدع سيلين وإلى رسائل الجنود الفرنسيين من بين مصادر تأثره. وهي مخططات مناسبة لدراسة الرواية غير العاطفية للطبيعة البشرية عندما تكون تحت أقصى درجات الضغط.

تُوسع “في الليل كل الدم أسود” وتراجع هذا الأسلوب المميز لتحيله إلى شيء فريد. إنها كتاب أصغر حجماً وأكثر اقتصاداً من كتب سيلين أو هاسيك، مسكونة بالهواجس أكثر من كونها غرائبية. السرد فيها مدفوع بالصوت ومتحرر من العاطفية في مواجهة الوحشية، ولكن مفارقة ديوب تؤكد المفزع أكثر مما تؤكد التراجيكوميدي. وفي حين أن الاستجابات السابقة للحرب العالمية الأولى تؤكد على لامعنى الحياة في مواجهة أهوال الحرب، تصر “في الليل” على عرض منطق منحرف للتفاني: تتعلق الحبكة على هوس بفكرة أن أفعال الفرد وإحجامه عن الفعل تنطوي على عواقب للآخرين. ويميز ألفا نداي نفسه عن جوزيف زفاك أو فيرديناند باردامو بحسه العميق بالغاية. إنه رجل مجنون له هدف واضح للغاية، وما يتكشف هو قصة مظلمة عن الصداقة، والصدمة، والانتقام.

مثل سيلين قبله، يُقطّر ديوب جنون الحرب من خلال الأقوال الحزينة لجندي منخفض الرتبة، والذي تفارقت به السبل عن الكياسة. ولا يحمل ديوب، الذي ولد في باريس ونشأ في السنغال، أياً من متاع سمعة سيلين المعادي للسامية والفاشي والبغيض صراحة، الذي شوهت إخفاقاته الشخصية والسياسية الخطيرة الطريقة التي استُقبِل بها عمله. ولكن، ثمة قتامة وظلمة في رواية ديوب الجديدة، والتي قد يجد بعض القراء صعوبة في هضمها. من المحتمل أن يعتمد تقدير القارئ لـ”في الليل كل الدم أسود” على ما إذا كان المرء يوافق على الفكرة الشكسبيرية القائلة إنه في عالم مجنون، يكون المجنون أفضل تأهيلاً لتشخيص أعمق أمراضنا -إن لم يكن حلها. وهي، بعد الدورة الانتخابية الأميركية الأخيرة، فكرة يجب أن يكون الأميركيون بشكل خاص مستعدين للاعتراف بها.

تبدأ الرواية في ساحة المعركة، بجانب صديق الراوي الحميم الجريح، ماديمبا ديوب، الذي يُوصف موته المؤلم بعبارات واقعية. ويتوسل ماديمبا صديقه ألفا ليخلصه من بؤسه بقطع حنجرته، لكن ألفا لا يفعل. وتمضي الرواية النحيلة الكثيفة كما لو أنها مسعى إلى التكفير عن هذا الخذلان للصداقة، وتوثيق للكيفية التي تشق بها هذه الصدمة طريقها في ثنايا العقل. يقول ألفا: “لو أنني كنت في ذلك الوقت ما أصبحت عليه اليوم، لكنت قتلته عند المرة الأولى التي طلب فيها ذلك، ورأسه متجه نحوي ويده اليسرى في يمناي”.

مرة أخرى، مع هذا الافتتاح، قد يسارع بعض الجمهور إلى استبعاد “في الليل الدم كله أسود” باعتبارها قاسية أو محبطة. لكن ثمة جمالاً رائعاً هنا. لجُمل ديوب خاصية المد والجزر، حيث التيارات تحمل عبارات تكتسي بالسلاسة مع التكرار. في كثير من الأحيان، تمتد ملاحظة واحدة عبر فصل كامل، وتتغير وتتلون بينما تمضي قدُماً. “حقيقة الله، أعتقد أن الله دائمًا يتخلف وراءنا”، كما يقول ألفا، الذي يضيف لاحقًا، “إنها حرب: إنها عندما يتخلف الله عن موسيقى الرجال، عندما لا يستطيع فك خيوط الكثير من الأقدار في الوقت نفسه”.

يسمح وضع فكرة السرد قبل القصة لرجل مجنون بتقديم وصف لجنونه. بعد وفاة ماديمبا، في كل مرة يدخل فيها ألفا أراضي العدو، كان يجلب معه يدًا ألمانية مقطوعة. في البداية هتف له رفاقه معجبين بشجاعته. لكنهم لا يعرفون الكثير عن حقيقة أن كل تذكار يجلبه هو في الواقع إعادة تمثيل لموت ماديمبا. يتسلل ألفا إلى ضحاياه الألمان، وينزع أحشاءهم، ويتركهم يموتون قليلاً فقط قبل أن ينهيهم بسكين: “عندئذٍ قطعت حنجرته، بطريقة نظيفة، وإنسانية. في الليل، كل الدم أسود”. إنها رحمة رجل مجنون: فرصة لمنح العدو الراحة التي حرم منها صديقه.

يعكس تكرار خطاب ألفا وأفعاله إيقاع الاندفاع المتواتر من الخندق إلى أراضي العدو. وعندما يجلب اليد الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة يشرع رفاقه في القلق. “بدأ الجنود البيض يقولون -يمكنني أن أقرأ هذا في أعينهم- ‘هذا الشوكولاته غريب حقًا’. بدأ الآخرون، جنود الشوكولاته أنفسهم من غرب إفريقيا مثلي، يقولون -وقد قرأت هذا أيضًا في أعينهم- ‘هذا الألفا نداي من قرية غانديول بالقرب من سانت لويس في السنغال غريب الأطوار’”. كان الفعل نفسه، الذي تكرر لما يكفي من المرات، يجعله في الحال بطلاً وحشًا.

ويخدم التجاور بين اللونين الأبيض والأسود، غالبًا في الجملة نفسها، غرضًا مشابهًا، حيث يؤكد -ويقوض- هيمنة خط اللون في الخندق. ويبدو ألفا واضح الرؤية تماماً بشأن عنصرية قائده -في صدى لـ”مانغين”، يُطلب من “جنود الشوكولاته”، “لعب دور الهمجي” -ومع ذلك، غالبًا ما يشير التركيب النحوي إلى كونية قاتمة: “في الليل، كل الدمّ أسود”.

* * *

في كل أنحاء الرواية، يوثق ديوب كيف استغل الفرنسيون المخاوف العرقية، سواء في ساحة المعركة أو خارجها. قبل نزع أحشاء ضحية من الكروات، يسجل ألفا في عينيه الزرقاوين “خوفًا مذعورًا من… ما قيل له عني، وما آمن به حتى من دون أن يراني على الإطلاق”. ويُطلب من المجندين من غرب إفريقيا، والكثير منهم لا يقرؤون الفرنسية ولا يتحدثون بها، تقمُّص هذه الصورة النمطية العنصرية كاستراتيجية عسكرية. وهكذا، بعيدًا عن كونها حرباً تخاض حصريًا بين القوى الأوروبية، كانت الحرب العالمية الأولى تضم الإمبريالية ومنطقها المصاحب في جوهرها.

بطريقة مثيرة للإعجاب، تمكن ديوب من تجاوز رهاب ضيق الحيز الجغرافي لموضوعه. ومع أن السرد يبقى محجوزاً بين “الجبهة” (القتال النشط) و”المؤخرة” (النقاهة) للحرب، فإنه مع ذلك يقضي من الوقت في السنغال بقدر ما يقضي ساحة المعركة.

بعد أن جلب ألفا يده السابعة، يشتبه رفاقه في إصابته بالجنون، ويتم إرساله للتعافي في مستشفى ميداني. وهناك، يتولى معالجته الدكتور المسمّى، بطريقة موحية، فرانسوا، والممرضة المادموزيل فرانسوا. وبينما يستلقي محتجزًا في سرير المستشفى، تتجول ذكرياته عائدة إلى قريته الأصلية في الوطن وصداقته المبكرة مع ماديمبا. وكجزء من علاجه النفسي، يقوم برسم ثلاث صور: صورة لوالدته؛ وواحدة لماديمبا؛ وواحدة لأيديه السبع. ونكتشف أن والدة ألفا اختُطفت على يد “المغاربة” وبيعت للعبودية الجنسية، وبعد ذلك قامت عائلة ماديمبا بضم ألفا بسخاء إليها.

معاً، اجتاز الصبيان طقوس البلوغ التقليدية. وكان مزيج من طموح ماديمبا واختفاء والدة ألفا هو الذي دفعهما للذهاب إلى الحرب. (في حين تطوع بعض الجنود الأفارقة للخدمة في الجيش الفرنسي، منجذبين بوعد الأجور والهجرة المحتملة، تم تجنيد الأغلبية إجبارياً). ومن خلال هذه الذكريات، تكتسب الرواية نسيجًا، وتضفر معاً أهوال الحرب بمشاهد الطفولة في الريف السنغالي. ويظل ندم ألفا وأسفه العميق تجاه صديقه ماديمبا بمثابة خط متسق وقوي يجمع السرد. كانا يحبان نفس الفتاة، التي في ليلتهما الأخيرة قبل مغادرتهما إلى فرنسا، اختارت ألفا الوسيم كعاشق على ماديمبا الهزيل. ويحيل فشل ألفا في قطع حنجرة ماديمبا إلى هذه الخيانة الأصلية: “أن يموت المرء من دون معرفة كل ملذات الجسد ليس عادلاً. المسكين، غير المكتمل، ماديمبا”.

من دون إفراط في الكشف، تسمح بعض الألعاب الماهرة المثيرة للإعجاب قرب نهاية القصة باتحاد بين عقليّ الصديقين في جسد واحد. من منظور شخص مثل الدكتور فرانسوا، فإن الاندماج الواضح بين ألفا وماديمبا (“صوت صغير في رأسي”) ربما يُقرأ كفصام. لكن الرواية تكون قد ألمحت سابقاً إلى تقليد dëmms، أو السحرة، الذي يقدم تفسيراً بديلاً. إما أن ألفا يستسلم للذهان عندما يبدأ وعيه بالاندماج مع ماديمبا -أو أن ممارسة السحرة الشريرة المتمثلة في “التهام النفس” تصبح على الفور لعنةً وفعلَ صداقة عميقا: اختلاط روحين في تكوين جسدي واحد، حيث يعطي ألفا جسده لصديقه.

لكن الطريقة التي يشارك بتها ألفا جسده تسبب المزيد من العنف فحسب. ويتم سرد مشهد جنسي في ذروة، مع موافقة غامضة من مدموزيل فرانسوا، مرتين، مرة من منظور ماديمبا، وأخرى من منظور ألفا.

كره النساء هو عنصر أساسي وثابت في روايات الحرب. لكن “في الليل كل الدم أسود” تأخذ صدى الحرب والاغتصاب خطوة أبعد، يشكل عبور الحدود -حدود الداخل والخارج- فكرة عميقة في الرواية، فكرة ذات علاقة ضمنية جنسية. ويقترح ديوب أن الحرب هي الاختراق النهائي، للجسد بالآلات وللعقل بالأهوال التي تشهدها. ولا يكون حتى وفاة ماديمبا -أحشاؤه خارجه- حين يقول ألفا إن عقله “انفتح بما يكفي للسماح لي برؤية ما كان يختبئ هناك”. وما يختبئ هناك هو، ربما، ماديمبا نفسه.

تأتي المواجهة الأخيرة مع مادموزيل فرانسوا محملة بتفسيرات كثيرة. إنها اغتصاب، وعمل حربي، وانتقام وطني من الفرنسيين، وعرض واعٍ عن القلق العنصري الذي غذى حملات الدعاية مثل حملة “الرعب الأسود على نهر الراين” الألمانية. وهي أيضًا خدمة ملتوية لصديق: فرصة لماديمبا، الذي يتربص في مكان ما في ذهن ألفا، لكي يفقد عذريته في النهاية. إن طموح ديوب هنا مثير للإعجاب، لكن التفسيرات تتسابق متنافسة على الانتباه بينما تندفع الرواية نحو نهايتها.

ومع ذلك، فإن “في الليل كل الدم أسود” بكليتها تشكل تكراراً مذهلاً لنفس أقدم القصص عن النهب الذي تمارسه الحرب. تأكيد الصداقة، والسرقة، والتكفير يعيد الذهن في الزمن وراءً إلى “الأوديسة”. وبمراوغات حبكة تلوي ذراع الضرب الأدبي، وصوت متفرد خاص بذاته، يحشر ديوب كل هذه الثيمات في سترة مجانين ويحيلها إلى تفاعلات نفسية مهجوسة أكثر بالرعب، معيداً تصوُّر منظور غالبًا ما يتم استبعاده من الأدلة الرسائلية التي ساعدت إلهام فكرة الكتاب؛ مثل جميع رسائل الجنود إلى الوطن، فإن “في الليل” شخصية للغاية، وخاصة، وحميمية، وهي كذلك نوع من الوثيقة التاريخية. لقد أرخ ديوب بأثر رجعي تعليقاً سنغالياً على الكارثة الوجودية التي سيقترح القانون القائم للخنادق أنها تنتمي إلى الأوروبيين بشكل حصري.

“في الليل كل الدم أسود” ليست رواية لضعاف القلوب. لكن السرد يتدفق، في مقاطع طويلة، جنباً إلى جنب مع الجمال البارد المخيف لنهر ستيكس، وتجعل منه نهاية ساحر النهر متميزًا كُلّية. وبالنسبة لضرب أدبي من النتاج الناطق بالإنجليزية، والذي اتهمه النقاد بتبسيط المخطط الأخلاقي للرواية، حيث يجري التأشير بوضوح شديد على المكان الذي ينبغي أن يكمن فيه تعاطف القارئ، فإن “في الليل” تسير بصراحة، وبطريقة منعشة، ضد التيار. يقترح ديوب أنه في أخلاقيات الحرب، لا يوجد شيء أسود أو أبيض تمامًا. لا يوجد سوى الجنون، في البدء والمنتصف والخاتمة.

*Jessi Jezewska Stevens: روائية وناقدة أميركية، حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من كلية ميدلبري ودرجة الماجستير في القصة من جامعة كولومبيا. تنشر قصصها ومقالاتها في العديد من المنشورات، مثل The Paris Review وTin House وGuernica وBOMB من بين أخريات. تعيش في نيويورك حيث تدرس الرواية. وهي مؤلفة رواية “معرض بيرسيفوني كيو”.

*نشرت هذه المراجعة تحت عنوان: In the Trenches With the Colonizer

جنود مشاة سنغاليون يصدون هجومًا في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى – (المصدر)