في الدورة 34 لمهرجان الفيلم الأوروبي.. أعمال تستحق المشاهدة

إسراء الردايدة



عمان- تنطلق اليوم الدورة 34 لمهرجان الفيلم الأوروبي؛ أقدم وأطول الفعاليات السينمائية الأجنبية في الأردن، حيت تستمر فعالياته حتى 25 من الشهر الحالي.

المهرجان تقام فعالياته في مركز الأميرة هيا برعاية الأميرة ريم علي وبتنظيم مشترك مع “هيئة المعاهد الثقافية الأوروبية”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، حيث سيعرض 16 فيلما.

تناقش الأفلام المعروضة قضايا مختلفة بين اللجوء والهجرة وقضاياها، الصحة العقلية من خلال مرض الزهايمر، المغامرة والرومانسية، أفلام وثائقية واجتماعية، فيما الأردن يحل ضيف شرف، حيث سيعرض فيلم “بنات عبد الرحمن” في اليوم الأخير من المهرجان.

ويوفر المهرجان نافذة ومساحة للتبادل الثقافي والسينمائي من خلال العروض التي تقدمها مختلف الدول الأوروبية فضلا عن المسابقة التي تنظم على هامشه من خلال مسابقة أفلام الموبايل بالتركيز على 3 ثيمات يتاح للمشاركين الاختيار من بينها وهي؛ التغيير البيئي بسبب التلوث، عصر الذكاء الاصطناعي وحقوق المرأة.

الأفلام التالية تمثل جزءا من العروض التي تم اختيارها والتي يوصى بمشاهدتها:

الحضارة: أخبار سارة عن نهاية العالم

فيلم وثائقي من التشيك، للمخرج بيتر هوركي وعالم المصريات وعالم الآثار ميروسلاف بارتا، الذي يتعامل أيضا مع ظاهرة الانهيارات الحضارية.

يلخص الفيلم ما يسمى بقوانين الحضارة 7 وتتناول أفكار الشخصيات العالمية مثل عالمة الأحياء جين جودال، وعالم الأنثروبولوجيا جون تاينتر، وعالم المصريات زاهي حواس، أو أفراد قبيلة الووراني.

أوسكار وليلي -حيث لا أحد يعرفنا

للمخرج الإيراني أراش ت. رياحي، الذي يعيش في النمسا لفترة طويلة، يعيش أوسكار (ليوبولد بالوا) البالغ من العمر سبع سنوات وشقيقته الكبرى ليلي (روزا زنت) في النمسا منذ ست سنوات. والدتهم أصيبت بصدمة شديدة بسبب الحرب في موطنها الشيشان التي حاولت الانتحار، تم وضعهم مع عائلات حاضنة، وتستخدم الذكاء والخيال لتغطية نفقاتها في محيط غير مألوف وغريب في كثير من الأحيان.

مغامرة أوسكار وليلي ربما تكون أيضا فرصة لمواجهة الواقعية القاسية للهروب والترحيل بلحظة أمل -حتى لو بقيت حلما.

حماري.. حبيبي وأنا

كوميديا رومانسية لمعلمة تقع في حب والد أحد طلابهاـ مواقف طريفة بين عاشق متزوج وجد ومعلمة تائهة في الطريق، ولقاءات مع الرحالة وسكان المنطقة.

لكن الترادف الرومانسي الحقيقي هو أنطوانيت وباتريك، اللذان يروضان بعضهما البعض من خلال المواقف التي يمران بها أمام رحلة بيمن أحضان الطبيعة الخلابة التي تضفي أجواء مثيرة وممتعة للفيلم .

فرد من العائلة

هل يمكنك أن تتخيل لثانية أن العيش في العالم المعاصر يمكن شخص ما أن يخفي وفاة أحد أفراد أسرته ليبقى واقفا على قدميه ماليا؟ لسوء الحظ، ما تم وصفه وروايته بدقة وصدق في أفراد الأسرة هو حقيقة مؤسفة لكثير من الناس، الذين عددهم يتزايد حتى في أوروبا القديمة.

الفيلم للمخرج القبرصي مارينوس كارتيكيس، حيث يعيش يورغوس وصوفيا في ضائقة مالي. أطفالهم يطالبون بالمزيد. لا يستطيع عملاؤهم الذين يزورون متجرهم الصغير الدفع، لذا فإن يورغوس اللطيف والسخي يمنحهم وقتًا إضافيًا ليتمكنوا من سداد ديونهم للمتجر. ومع ذلك، فإن مدفوعات الرهن العقاري الخاصة بهم مستحقة قريبًا، وفاتورة الكهرباء مرتفعة كل يوم، وهو وقت مظلم للعائلة عندما تبدأ في الاستغناء عن نفقات الأسرة لتلبية نهايتها. لذلك، فإن معاش والد صوفيا مفيد للغاية. لكن ذات يوم وجدته ميتا في سريره. لكن بدلاً من استدعاء سيارة إسعاف، قررت المرأة إخفاء حقيقة أن والدها المتوفى سيواصل تحصيل معاشه التقاعدي من الحكومة.

تقول صوفيا لزوجها، عندما يسأل لماذا رفضت الإبلاغ عن وفاته: “إذا اكتشفوا أنه مات، فسوف يلغون المعاش”… ومع ذلك، بينما كانت الأمور تسير بسلاسة ووفقًا للخطة، قرر الضمان الاجتماعي فجأة التحدث مع والدها. بينما كان الزوجان يفكران في كيفية حل الموقف وعدم القبض عليهما، تأتي المساعدة في مواجهة ثيودوروس، الذي يوافق على مساعدتهما في الاحتيال، ولكن لأسبابه الخاصة.

تجربة الأداء

نينا هوس معلمة كمان مهووسة بالنجاح في الدراما النفسية المشدودة لإينا وايس.. تقدم الممثلة الألمانية نينا هوس، التي اشتهرت بأدوارها في فيلم Christian Petzold’ s Barabara and Phoenix، أداءً معقدًا ومقنعًا في دور آنا، معلمة كمان وأم تكافح لفصل حياتها الخاصة المضطربة عن إمكانات معجزة موسيقية تدعى ألكسندر (إيلجا مونتي). تأخذه تحت جناحها على أمل الفوز له بمكان في أرقى معهد موسيقي في برلين.

يستكشف الفيلم المعايير النفسية للتميز والطبيعة المدمرة للذات التي تديمها تلك الحالة الذهنية المتزايدة. أولئك الذين غمسوا أصابع قدمهم في أي عالم تنافسي سيدركون جيدا أنه ليس مكانا لضعاف القلوب.

يتعمق الفيلم أكثر من استكشاف العلاقة المعقدة بين الطالب والمعلم. إنه يضفي الطابع الإنساني على شخصية المعلم وانعدام الأمن والأمتعة التي ترافقهم حتما إلى الفصل الدراسي.

صالون رومي

فيلم المخرجة الهولندية ميشا كامب يتناول العلاقة بين الأجيال باحداث مليئة بالحنان عندما يتعلق الأمر بالطبيعة التي لا مفر منها للمرض، دراما عائلية مستوحاة من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة الهولندية تمارا بوس، يغرقنا صالون رومي في الحياة اليومية لستينة (بيبي ميليسن) ورومي (فيتا هيجمن)، المقسمة بين صالون تصفيف الشعر وشقة الجدة في الطابق العلوي، حيث تقيم الحفيدة بعد المدرسة بينما والديها، حاليًا في الطابق العلوي بقية الوقت، تذهب رومي إلى المدرسة، وترى والدتها التي تعمل في مطعم توقف الشاحنات، وتأكل دائمًا في نفس المطعم الصيني مع والدها من حين لآخر (عندما لا يكون في العمل أو مع صديقته الجديدة) وتحلم بامتلاك هاتف محمول.

في صالون رومي، نلاحظ العالم من وجهة نظر طفل، وسرعان ما نفهم أن الجدة والحفيدة في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض جيدًا وأن أيًا منهما غير سعيد بهذا التعايش الذي فرضته والدة رومي.

يكمن جمال الفيلم، في الرابطة التي تنمو تدريجياً بين الجدة وحفيدتها. هذه الأخيرة، التي اعتادت أن تتوسل إلى والدتها ألا تحضرها إلى الصالون بعد المدرسة، تجد نفسها تحسب الدقائق حتى نهاية الفصل حتى تتمكن من الركض مرة أخرى إلى الجو الناعم والمريح لصالون تصفيف الشعر. يبدو أن الدعم المتبادل والتضامن بين هذين الجيلين معلقان في الوقت المناسب من خلال كاميرا ميشا كامب، والأناقة والبساطة التي يعالج بها موضوع المرض تجعل الفيلم في متناول الأطفال تماما.

النار آتية

فيلم إسباني لمخرجه أوليفر لاكسي، هو فيلم عن رجل في منتصف العمر يدعى أمادور (أمادور أرياس)، انتهى لتوه من قضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة الحرق العمد. يعود إلى منزله في قرية في غاليسيا، وهي منطقة جبلية مستقلة في أقصى شمال غرب إسبانيا.

“النار آتية”

مغامرة نحو عالم يغوص في أعماق الشخص، ميلودراما مؤثرة رائعة قدمها ممثلان يتعاملان مع أدوارهما ببراعة وشفافية لسرد قصة بدون إضافات.

السبب الذي جعلني أقفز

يستكشف الفيلم الوثائقي البارز الإدراك الحسي وعواطف المراهقين المصابين بالتوحد، ويعطي صوتًا للأشخاص الذين يتواصلون مع العالم بطريقتهم الخاصة.

“لم أكن أعرف أبدا أنني مختلف حتى أخبرني الآخرون”، واحدة من العديد من الجمل التي كتبها ناووكي هيغاشيدا والتي وصفت حياته المصابة بالتوحد في كتاب يستخدمه جيري روثويل الآن بذكاء كخيط لفيلمه الوثائقي The Reason I Jump. والنتيجة هي فيلم مقسم إلى فصول، حيث ترافق مقتطفات من الكتاب كصوت صوتي صور خمسة أشخاص مصابين بالتوحد، وبالتالي إلقاء نظرة جديدة وصادقة على التنوع العصبي.

بفضل عمل الكاميرا والصوت، ينجح الفيلم في نقل العالم العاطفي للمصابين بالتوحد. تقلد العديد من اللقطات المقربة، المعززة بضوضاء الخلفية الحادة، الحمل الزائد الحسي. لا يحاول الفيلم التقاط التوحد في الفيلم. بدلاً من ذلك، فهو مبني على البيان التالي لناووكي هيغاشيدا: إنه لا يريد أن يكون مثل الآخرين، لكنه يريد أن يكون مع الآخرين.

بنات عبد الرحمن

فيلم أردني يتناول التحرر الأيديولوجي والاجتماعي للمرأة، حيث يلفت مخرجه زيد أبو حمدان الانتباه إلى التوصيفات النمطية للمرأة في مجتمع يهيمن فيه النظام الأبوي والذكورية.

يستند الفيلم الأول للمخرج أبو حمدان إلى بحث عميق في النضال الاجتماعي والمرأة ضد الأعراف الاجتماعية والعنف، وبنفس الوقت يثير مسألة الحياة الأسرية، والعنف المنزلي، وزواج القاصرات، والعادات والتقاليد، وعلى وجه التحديد تربية الفتيات في المجتمعات العربية.

كما أنه يتناول قضايا شائكة مثل التمييز بين الجنسين. يتبع الفيلم قصة زينب التي تستيقظ على اكتشاف صادم يمكن أن يشوه صورتها في الحي الذي تسكن فيه في عمان الشرقية. سرعان ما تطلب مساعدة أختها.

في حين أن آمال لديها صراعها السري، فإن أختها سماح مشغولة جدا بحيث لا يمكن أن تكون هناك. في هذه الأثناء، تحاول ختام التركيز على حياتها الخاصة.

الأخوات الأربع المختلفات اللائي أجبرن على العودة إلى منزل العائلة.

