في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.. هيروشيما الوطن العربي المهترىء بالفساد

سارة زايد- تصادف اليوم الخميس، الذكرى الثانية لانفجار ميناء بيروت الهائل، الذي دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، حيث اعتبر من أكبر التفجيرات غير النووية التي جرى تسجيلها على الإطلاق، وفقاً لصحيفة Europe 1 الفرنسية.

وما زالت قضية #انفجار_مرفأ_بيروت مادة دسمة للإستثمار السياسي و للجمعيات اللي قبضت مال بعمّر مدينة وقلة هم ممن استفادوا من هذه التعويضات.. أما الحقيقة ستنطوي كما انطوت جرائم كثيرة في جارور التاريخ ..#دولتي_فعلت_هذا https://t.co/rx8YLu13W4 — رانيا 🇱🇧🇱🇧 (@raniajbr2) August 4, 2022

وأدى الانفجار، الذي وقع في 4 آب/ أغسطس عام 2020، في مستودع يضم مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة بأمان إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500.

إثر ذلك، خرج الشارع اللبناني بمظاهرات مصممة على مواصلة الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة، فحتى يومنا هذا، لم يتم تحميل أي مسؤول حكومي تبعات المأساة.

٤ آب مش ذكرى

٤ آب كابوس

٤ آب مش انفجار

٤ آب تفجير

٤ آب إرهاب إبادة

٤ آب وجع القلب#انفجار_مرفا_بيروت — Mouatsim Shahine (@MouatsimShahine) August 4, 2022

كما من المقرر تنظيم 3 مسيرات احتجاجية منفصلة اليوم الخميس باتجاه الميناء، حيث ما يزال الدخان يتصاعد من الصوامع بعد حريق جديد وقع قبل يومين نتج عن تخمير مخزون الحبوب في حرارة الصيف اللاهبة.

عاجل.. انهيار اهراءات القمح في #مرفأ_بيروت .. ارتدوا الكمامات pic.twitter.com/pOZNkYkri6 — Salman Andary (@salmanonline) July 31, 2022

في نيسان/أبريل الماضي، أمرت الحكومة اللبنانية بهدم الصوامع، ولم تمض أيام حتى تم تعليق الهدم، ويعود ذلك إلى اعتراض عائلات الضحايا الذين يريدون الاحتفاظ بها كمكان لإحياء الذكرى.

يا رب العدالة تتحقق بالأرض وبالسما💔 #انفجار_مرفأ_بيروت — Randa (@Randa79133340) August 4, 2022

لبنان غارق في أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه

هذا الانفجار الضخم هو كابوس في تاريخ لبنان المضطرب، والغارق الآن في أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، إذ يواجه تضخماً جامحاً وانقطاعاً متواصلاً للتيار الكهربائي يصل إلى 23 ساعة في اليوم.

ابتلاء يذكرنا بالحرب الأهلية اللبنانية

وصل صدى الانفجار الهائل قبل عامين إلى قبرص، وهي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط تبعد حوالي 200 كيلومتر عن لبنان.

#٤آب يوم لن ننساه.سقطت فيه الأقنعة .المجرم والقاتل والمتسبب واحد معروف.يرفض المحاكمة ويخون القضاء.يتحجج بإلوهية تكلفه ليتحكم برقاب البلاد والعباد.لكن لا بد أن يستجيب القدر وينال المجرمون عقابهم.ستبقى بيروت مهما حاولوا تدميرها سيدة العواصم العربية وعروسة الشرق.#انفجار_مرفأ_بيروت — Dr. Ziad Ajouz (@ZiadAjouz) August 4, 2022

كما تسببت الفجيعة في نزوح جماعي من لبنان يذكرنا بالحرب الأهلية في 1975-1990.

ومع ذلك، يواصل المسؤولون اللبنانيون، المتهمون بسوء الإدارة والفساد والإهمال الجسيم التمسك بالسلطة، بينما يعاني السكان من نقص الوقود والأدوية ومياه الشرب.

“الطبقة الحاكمة تقتلنا كل يوم، وأولئك الذين لم يموتوا في الانفجار يتضورون جوعاً”. وفقاً لما نشره متداولون لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي.

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