في الصالة الرياضية، المطار، أو في المركز التجاري Huawei FreeBuds 3 سمّاعات البلوتوث المريحة بخاصية إلغاء الضجيج

هل أنت من الأشخاص الذين يفضلون ارتياد الصالات الرياضية بعيداً عن ساعات الازدحام، ليتسنى لهم الاستمتاع بالموسيقى بكل هدوء أثناء التمرين؟ أم أنك من محبي التسوق بمجرد افتتاح أبواب المركز التجاري لتتجنب صخب المتسوقين؟ أو تفضل كالبعض حجز التذاكر في وقت مبكر من نهاية الأسبوع للابتعاد عن الازدحام والصخب في المطار؟ بفضل سمّاعات Huawei FreeBuds 3، لن تكون مضطراً لتغيير مخططاتك للاستمتاع بعالم مفعم بالهدوء؛ فالهدوء سيكون بمتناولك بمجرّد لمسة مزدوجة بسيطة. والأفضل من ذلك، فإن هذه السماعات توفر تجربة استخدام مريحة لفترة طويلة، دون الحاجة للخوف من أي ضغط إضافي على الأذنين.

تقنية إلغاء الضجيج الذكية، في أي مكان

قد يصادف أن تدخل الصالة الرياضية، وتضع السماعات للاستمتاع بموسيقى التمارين المفضلة لديك، وإذ بأحد أبطال اللياقة البدنية المشتعلين حماسة يبدأ تمارينه بصوت عالٍ، ويرمي بالأثقال على الأرض ليصدر عنها ضجيج مزعج، مما قد يؤثر على تركيزك على تمرينك الخاص، وهذا موقف لن ترغب بمواجهته خلال حصتك التدريبية بالطبع. وقد تصادف في المركز التجاري أشخاصاً يحبون التحدث بصوت عالٍ يعيق تجربة التسوق الهادئة التي كنت تتطلع للاستمتاع بها طوال الأسبوع. ولن تكون الأجواء في المطارات أقل صخباً في الصالات وصولاً إلى الطائرة، حيث ضجيج المحركات وبكاء الأطفال كفيل بإقلاق الراحة التي تنشدها.

تقدم سماعات Huawei FreeBuds 3 الحلّ البسيط والأمثل في مثل هذه الحالات. ما عليك سوى وضعها في الأذنين واللمس مرتين على السمّاعة اليسرى للاستمتاع بالهدوء كما لو كنت وحيداً. هل تودّ إجراء مكالمة هاتفية؟ لا داعي للقلق! حتى في أكثر البيئات صخباً، ستجري مكالمة هاتفية واضحة تماماً بفضل ابتكارات مثل ميزة استشعار العظم (Bone Voice ID) القادرة على التقاط الاهتزازات مباشرة من الرأس وتمييز صوت المستخدم، والتصميم الإيروديناميكي للقناة التي تلغي تأثير صوت الرياح، مما يجعلها الحل الأمثل لإجراء اتصالات متميزة دون أي إزعاج.

مستوى رفيع من الراحة وجودة الصوت

تتخطى روعة سماعات Huawei FreeBuds 3 حدود أناقتها لتقدم مستوى رفيعاً من الراحة. وبفضل تصميم “open-fit” وحقيقة أنها لا تضيف أي ضغط زائد على الأذنين، يمكنك ارتداؤها خلال جلسات التمرين الطويلة، أو فترات التسوق، أو حتى في الرحلات الطويلة.

وتتيح السماعات الاستمتاع بالموسيقى المفضلة بجودة عالية ونقيّة بفضل البنية المصممة خصيصاً، والتي تعمل على تحسين جودة الصوت لتوفير التوازن الأمثل للأصوات عالية الطبقة، والأصوات المتوسطة وصوت الجهير.

لا تقلق بشأن انقطاع الاتصال

يعد قطع الاتصال واحداً من أكثر المشكلات إزعاجاً في سماعات البلوتوث. وقد يشكل انقطاع الاتصال أثناء الاستماع للموسيقى أو إجراء اتصال هاتفي أمراً مزعجاً؛ لكن، وبفضل معالج Kirin A1، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة. وبإمكانك إنهاء التمارين الرياضية أو الجري والاستماع إلى الموسيقى المفضلة أو الاتصال بكل سلاسة أثناء التواجد في الخارج. ويمكنك أيضاً الاستمتاع بمشاهدة الأفلام على متن الطائرة دون أي تأخير بين الصوت والفيديو، مما يعزز تجربة الترفيه.

الرفيق الأمثل طوال اليوم

قد تحتاج إلى تشغيل الموسيقى إن كنت تخطط للبدء في جلسة تمارين رياضية طويلة، أو التسوق لفترة طويلة، مما يعني ضرورة الاعتماد على سمّاعات تمتاز ببطارية ذات عمر طويل، مع خيارات محسّنة لإعادة الشحن. ولا تقف روعة سماعات Huawei FreeBuds 3 عند حدود توفير 4 ساعات من الاستخدام المتواصل وحسب، فوجود علبة الشحن يتيح استخدام السماعات لما يصل إلى 20 ساعة، مع خيارات شحن متنوعة. ويمكن شحن السماعات باستخدام منفذ USB-C، أو الشحن لاسلكياً بفضل تقنية الشحن اللاسلكي فائق السرعة. وتتيح السماعات إمكانية شحنها عبر أي هاتف ذكي متوافق يدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.

وبغض النظر عن المكان الذي تقصده، أو مدى الازدحام في المناطق المحيطة بك، تمتلك سماعات Huawei FreeBuds 3 القدرة على نقلك بسهولة وسرعة إلى فضائك السعيد بعيداً عن أي ضوضاء. وبمجرد لمسة مزدوجة، تستطيع الابتعاد عن الضجيج المزعج بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه، حيث لا يفصلك شيء عن الاستمتاع بتجربتك الموسيقية المتميزة.

تتوفر سماعات Huawei FreeBuds 3 المبتكرة بألوانها الأسود والأبيض والأحمر في الأردن، بسعر 159 دينارًا، وستحصل معها على شاحن لاسلكي وغطاء كهدية متوفرة بكمية محدودة خلال عروض عيد الحب. لذا، إن كنت ترغب في الدخول إلى عالمك الخاص والابتعاد عن التشويش والضوضاء أينما كنت، لا تتردد في الحصول على سماعات Huawei FreeBuds 3، عبر زيارتك لأيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/).