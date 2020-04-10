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في العالم: 46 شخصا يموتون بكورونا كل ساعة

منذ ساعة واحدة

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سيف السيد

عمان – بلغ معدل وفيات وباء كوفيد-19 عالميا 1111 وفاة يوميا بعد 3 أشهر من إعلان الوفاة الأولى في ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس.

وفي حال اعتماد أول وفاة منذ 90 يوما، يحصد الفيروس المستجد حياة 46 شخصا في الساعة، بتسارع يرعب العالم أجمع.

ومن المتوقع ان تتخطى حصيلة الوفيات بالفيروس في العالم، التي تخطت 97 ألفا حتى كتابة هذا الخبر، عتبة المئة ألف خلال الساعات المقبلة.

وفي بريطانيا، كمثال، سجلت الـ24 ساعة الأخيرة 881 وفاة.

ويخضع نحو سكان الكرة الأرضية للعزل في محاولة الحكومات للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ما يحيي الآمال بتباطؤ معدل الوفيات وتخفيف الضغوط عن الأنظمة الصحية حول العالم.

وعاليما بلغ عدد المصابين بالفيروس المستجد زهاء 1.6 مليون شخص.

وما تزال أميركا تتربع على عرش العالم الكورني باقترابها من 500 ألف مصاب، و17 ألف حالة وفاة.

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