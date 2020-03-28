في العزل المنزلي.. تدابير بسيطة تساعدك على التأقلم

ليما علي عبد

عمان- قد تكون فكرة العزل المنزلي مزعجة للعديدين، لكن هناك بعض التدابير البسيطة التي تساعدهم على التأقلم مع هذا الوضع من الناحيتين، الجسدية والنفسية، وذلك بحسب موقع thenextweb.com الذي نصح بالآتي: