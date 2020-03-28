في العزل المنزلي.. تدابير بسيطة تساعدك على التأقلم

ليما علي عبد
عمان- قد تكون فكرة العزل المنزلي مزعجة للعديدين، لكن هناك بعض التدابير البسيطة التي تساعدهم على التأقلم مع هذا الوضع من الناحيتين، الجسدية والنفسية، وذلك بحسب موقع thenextweb.com الذي نصح بالآتي:
- احرص على زيادة قوة جهازك المناعي: تشير الأبحاث التي أجريت حول تأثير الوحدة على الجسم إلى أن احتمالية الإصابة بالمشاكل العضوية ترتفع عند الحرمان من التواصل مع الآخرين. فعلى سبيل المثال، يعد كبار السن غير القادرين على مغادرة منازلهم بسبب وجود مشاكل حركية لديهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تتضمن أمراض القلب.
لذلك، زد من قوة جهازك المناعي خلال فترة العزل، وذلك بأساليب عدة، من ضمنها الانتظام بممارسة الرياضة والحصول على ما تحتاجه من فيتامينات.
- استمر في التواصل مع أصدقائك ومعارفك: أحد أسباب الشعور بالقلق والإحباط أثناء العزل المنزلي هو عدم القدرة على الحصول على الدعم المعتاد من الآخرين.
وقد وجدت الدراسات أن عدم الحصول على هذا الدعم يؤدي ببعض الأشخاص للجوء إلى أساليب مؤذية للسيطرة على ما يشعرون به من مشاعر سلبية. ويعد الإفراط في تناول الطعام أحد هذه الأساليب. ولتجنب ذلك، عليك بالاستمرار بالتواصل مع الأشخاص في دائرتك الاجتماعية. فبالإمكان أن يكون ذلك عبر مكالمة هاتفية أو دردشة على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد وجد أن التواصل مع صديق يساعد على تخفيف الشعور بالقلق.
- تجنب حدوث الخلافات مع المتواجدين معك في العزل: لا بد وأن أفراد عائلتك معك في عزلك المنزلي. ولكن على الرغم من أن ذلك يقلل من شعورك بالوحدة، فهو قد يسبب بدوره ظهور تحديات جديدة، أهمها حدوث الخلافات بينكم. فحتى الأشخاص المحببون إلى قلوبنا قد يثيرون غضبنا في بعض الأحيان، خصوصا إن كنا محجوزين معهم في المكان نفسه لوقت طويل.
لكن عليك أن تحاول تجنب حدوث ذلك قدر الإمكان لما له من تأثير سلبي على نفسيتك ونفسيات من حولك.
ولمساعدتك على ذلك، عليك بممارسة الرياضة لما لها من قدرة على مواجهة التأثيرات السلبية للعزل، فهي تساعدك على الحفاظ على هدوئك وبالتالي تجنب حدوث الخلافات. كما أن ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة يوميا تؤدي إلى إطلاق الإندورفينات في الدماغ، وهي مواد كيميائية دماغية لها تأثيرات إيجابية عديدة، منها تحسين المزاج. ويذكر أيضا أن ممارسة الرياضة تقلل من الشعور بالتوتر.
أما النصيحة الثانية لمساعدتك على تجنب حدوث خلافات، فهي ابتعاد جميع المتواجدين في العزل المنزلي عن بعضهم بعضا لوقت قصير، وذلك عند الشعور باقتراب نشوب الخلافات. فعلى كل فرد أن يجلس في غرفة منفصلة (إن أمكن) لمدة 15 دقيقة على الأقل.
وأخيرا، على الجميع الوضع بعين الاعتبار ضرورة التواصل مع طبيب أو اختصاصي نفسي بحال الشعور بأن للعزل المنزلي تأثيرا كبيرا على صحتهم النفسية. فالعديد من الخبراء متواجدون حاليا لتقديم خدماتهم عن بعد.