في المنخفضات الجوية.. أعمال الخير تتجدد ومساعدة المحتاجين تزداد

منى أبوحمور



عمان- تتوالى المنخفضات الجوية القاسية، في الوقت الذي تزداد فيه أعمال الخير والعطاء ومساعدة المحتاجين، خصوصا لمن تقطعت بهم السبل واقتحمت الأمطار عتبات أبوابهم، ولا يملكون مدافئ تحمي أجسادهم من برد قارس.

الأسر رقيقة الحال وحدها من تحسب ألف حساب لمنخفضات باردة قادمة، قد تلجأ إلى أحد المخابز، علها تأخذ ربطة خبز مجانية تركها فاعل خير، أو الحصول على “جالون” من الكاز “مدفوع مسبقا”، لتعبئة المدفأة.

المنخفض القطبي الذي تأثرت به المملكة، رافقه زيادة نشطة في حركة الأعمال التطوعية وفعل الخير ومساعدة الجيران وسكان الحي ممن احتاجوا للعون خلال الأجواء الباردة. وأمتلأت رفوف المخابز بكميات من الخبز المجانية التي تبرع بها مواطنون لمن يحتاج ولا يتمكن من الشراء كما احتوت الرفوف على علب الحلوى وأكياس الكعك.

“الخير لا يتوقف ما دام الخيرون موجودين”، يقول أنس خريسات صاحب أحد المخابز الذي أكد تهافت العشرات من المواطنين الذين تبرعوا بعشرات الكيلوات من الخبز ليلة المنخفض للمحتاجين.

ولم تقتصر تبرعات المواطنين بحسب خريسات على الخبز فقط وإنما تنوعت أيضا بين الحلويات التقليدية المقطرة “العوامة، الهريسة” التي تبعث الدفء في الأجواء القاسية، والكعك والموالح التي يرغب الكثير من الأطفال بتناولها.

الأمر ذاته، يؤكده محمد علي الذي يعمل على تعبئة الكاز في إحدى محطات الوقود، لافتا إلى أن هنالك فاعل خير ترك في المحطة 100 دينار لتعبئة “الكاز” لعشر أسر محتاجة خلال المنخفض القطبي السابق.

في حين وضع أحد أصحاب محلات البقالة لوحة كتب عليها “يوجد حليب وبيض ومواد تموينية مجانية لمن لا يملك المال”، والتي تفاعل معها عدد كبير من سكان الحي وجاؤوا مؤكدين دعمهم ومساعدتهم لصاحب البقالة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والفقيرة خلال المنخفض الجوي.

وقام أحمد فهد برفقة مجموعة من فاعلي الخير وبعد الأخبار التي انتشرت حول تأثر المملكة بمجموعة من المنخفضات القطبية خلال شهر شباط، بتجهيز مجموعة من طرود الخير التي اشتملت على المواد التموينية والحلويات والحليب، في حين اشتملت مساعدات أخرى على الدجاج والخضراوات، إضافة إلى “الحرامات والصوبات”.

الطرود التي وزعها أحمد مختلفة هذه المرة شملت الكاز والغاز من أجل تأمين الأسر المحتاجة بوسائل التدفئة، كما اشتملت على تصليح للصوبات وصيانة مدافئ الغاز والتأكد من مأمونيتها في عائلات تعيلها النساء أو التي فقد فيها رب الأسرة عمله.

وقبيل كل منخفض جوي تقوم فاعلة الخير “أم أسعد” بتفقد الأسر المحتاجة التي تعرفها وتقوم بتزويدها بالكاز والغاز ووسائل التدفئة الآمنة والبطانيات والملابس الدافئة، وذلك من خلال متطوعين يقدمون المساعدات باستمرار، بدورها تقوم أم أسعد بايصالها.

وتحرص أم أسعد الوصول إلى بيوت الأسر المحتاجة قبل المنخفض لتأمينهم بالمواد الأساسية والخبز وتتفقد أحوالهم وتتأكد من وجود ما يكفي من محروقات للتدفئة خلال المنخفض.

التبرعات التي تجمعها أم أسعد لا تقتصر على الكاز والغاز فحسب وإنما تقوم أيضا بتوزيع الحرامات والصوبات والأجهزة الكهربائية اللازمة لعائلات تحتاجها.

من جهتها تصف إحدى السيدات سعادتها الكبيرة عندما شعرت بأن سكان العمارة يقفون بجانبها وأبدوا استعدادهم التام لتلبية كافة احتياجاتها طوال فترة المنخفض، في ظل تغيب زوجها خارج البلد بسبب العمل.

وبدا ذلك واضحا عندما اضطرت لجرة غاز في وقت متأخر من الليل بعد أن نفدت عن مدفأة المنزل، ليقوم أحد الجيران بتأمينها بواحدة جديدة لاستخدمها خلال فترة المنخفض، كما اعتادت جارتها المقابلة لها التي تخرج يوميا إلى عملها بإحضار حصتها من الخبز بشكل يومي طوال فترة المنخفض.

الوقوف إلى جانب الأسر رقيقة الحال ومساندتها في الظروف الجوية الراهنة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أفراد المجتمع، أمر في غاية الأهمية ويؤكد صور التكافل وفق خبراء ومتخصصين أكدوا ضرورة الاقتداء بهذه النماذج وغيرها من صور التكافل البسيطة التي قد تقي أسرا برد الشتاء القارس.

اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع يشير بدوره إلى أن المجتمع بطبيعته يحب فعل الخير ومساعدة الآخرين ومساندتهم في كل الأوقات والظروف، ولعل فصل الشتاء من أكثر المواسم التي يكثر فيها العطاء وتقديم يد العون للعائلات خصوصا مع جائحة كورونا.

ويلفت جريبيع إلى أن أوجه المساعدة وعلى الرغم من بساطتها في كثير من الأحيان إلا أنها تحدث أثرا طيبا وإيجابيا في حياة الأسر المحتاجة وتكسر حالة الخوف أو الشعور بالوحدة في هذه الظروف الصعبة.

ويعتبر جريبيع أن التكافل الاجتماعي جزء من التربية التي ينشأ عليها الأردنيون، وتدل على مدى المرونة في التعامل مع القضايا التي تهم المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير.

ويلفت إلى أن التكافل ينمي شعورا واحساسا كبيرا بمفهوم الفزعة الاجتماعية، وهي إيجابية وتنم عن الاحساس بالآخر، خصوصا مع دخول فصل الشتاء وعند اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويشاركه الرأي اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة الذي يبين أن الحس الإنساني متواجد لدى الكثيرين ممن يشعرون بظروف غيرهم الصعبة ويقدمون لهم يد العون ويسألون عن احتياجاتهم.

ويؤكد مطارنة أن هذه السلوكات الإنسانية تخلق مجتمعا متحابا متكافلا تنتشر فيه العلاقات الودية وتقل فيه البغضاء والحقد والكراهية وتمنح من تقدم له هذه المساعدة وإن كانت بسيطة الشعور بالراحة والرضا.

ويتابع مطارنة أن التكافل يؤشر على الوعي المجتمعي عبر مبادرات من أناس خيرين يقدمون المعونات والمؤن خلال فترة الشتاء لمن يحتاجها.

وفي الوقت ذاته يؤكد مطارنة على ضرورة ان يكون التكافل أوسع من ذلك أيضا، إذ أن احتياجات الأسر المعوزة كثيرة ولا تنتهي، إضافة إلى أهمية أن يكون هناك عمل مؤسسي جماعي منظم ومستمر.

ويلفت مطارنة إلى وجود العديد من العائلات العفيفة لا أحد يعلم عنها، لذلك ينبغي الوصول إليها في الأحياء البعيدة، متمنيا أن تتسع دائرة المتطوعين وأهل الخير، لما لذلك من أثر نفسي طيب عليهم، حيث يشعرون بوقوف غيرهم معهم، فيمنحهم الشعور بالأمان ويمدهم بالأمل والتفاؤل وحب الحياة.