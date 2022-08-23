في النهاية هذه مسألة مصداقية

يديعوت آحرونوت

بقلم: سيفر بلوتسكر 23/8/2022

على رفع بنك إسرائيل الفائدة، أول من أمس، يمكن أن ننظر من زوايا مختلفة. وإذا كانت زوايا النظر المختلفة هذه مشوشة، فهذه ليست صدفة. فظاهرة التضخم المالي في 2022 مخادعة، مشوشة، وبالتأكيد غير مفهومة من تلقاء ذاتها، ولا حتى لأفضل الاقتصاديين في العالم.

كمبدأ، يوجد شيء غريب جدا في الغباء الذي يصيب معا اقتصادات مختلفة جدا مثل بلجيكيا وبوليفيا، أو إسرائيل والفلبين. حكومات عشرات الدول تقف أمام الغلاء مرتبكة وعديمة الوسيلة، وليس صدفة أن دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الى جملة القوانين لمكافحة أزمة المناخ “الخطة لكبح التضخم المالي”، رغم أنه ليس فيها ذرة مساهمة في كبحه، والمعركة كلها تدار من البنوك المركزية. بنك إسرائيل هو بين الرواد، بين الجسورين وبين المسؤولين في العصبة المحترمة. في السطر الأخير، هذه مسألة زعامة مصداقة، وزعامة محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يرون مصداقة ومثبتة: يمكن التعويل عليه ألا يتراخى الى أن يفلح في إعادة جني التضخم المالي الى القمقم، أو على الأقل الى المرطبان.

في نظرة أولى، يعد رفع الفائدة كرفع سعر المال. سعر المال قفز من آذار (مارس) هذه السنة بوتيرة يدور لها الرأس، من 0.1 % الى 2 %؛ أي 20 ضعفا فأكثر، أو ارتفاع بمعدل 1.900 %. لم يرتفع سعر أي منتج في هذه الفترة الزمنية بـ1.900 % ولا حتى الطيران في الخارج. فأي لجم!

لكن أحقا لجم؟ في نظرة ثانية، هيا نقايس فائدة بنك إسرائيل بوتيرة التضخم المالي السنوية، التي هي أعلى بقليل من 5 %. الفائدة السنوية من 2 % أدنى منها بكثير. هذه الظاهرة تسمى “فائدة حقيقية سلبية”: عندما تكون الفائدة الحقيقية سلبية بـ3 % في السنة، مثلما هي الآن، أين الكبح؟

وربما نعم يوجد كبح. صحيح أن فائدة بنك إسرائيل أدنى بنحو 3 % من التضخم المالي -لكنها ما تزال أكثر لجما من فوائد العديد إن لم يكن كل البنوك المركزية الكبرى. فائدة البنك المركزي الأوروبي هي 0.5 %، التضخم المالي في كتلة اليورو هو نحو 9 % والفائدة الحقيقية هناك سلبية بمعدل لا يصدق هو 8.5 %. فأي لقية من المال الزهيد! فائدة البنك المركزي البريطاني أيضا من فائدة بنك إسرائيل، فقط 1.75 %، رغم أن التضخم المالي هناك ضعفه هنا، 10.5 %. يمكن أن نستطرد في الأمثلة ونثبت أن السياسة النقدية لبنك إسرائيل أكثر لجما، أكثر عدوانية من سياسة الفائدة العالمية. إذن يوجد شد للحزام.

أو لا يوجد. نظرة رابعة الى فائدة بنك إسرائيل ستذكر بالتاريخ. تضخم مالي متوسط بنحو 5 % ألم بالاقتصاد الإسرائيلي في صيف 1998. وماذا كانت في حينه فائدة بنك إسرائيل؟ لن تخمنوا: 12 %. ستة أضعاف أكثر من فائدة المحافظ البروفيسور يرون الضرورية والكافية -بتقدير اللجنة النقدية لبنك إسرائيل- لأجل إعادة التضخم المالي الى مسار سنوي من 2.5 %. فهل تكفي حقا؟

نظرة اقتصادية عمومية كفيلة بأن تشكك في ذلك. النمو الرائع للاقتصاد الإسرائيلي يبعد خطر الانزلاق الى ركود كنتيجة لرفع الفائدة، وفي واقع الأمر يسمح بتطبيقها بسرعة. لكن يوجد هنا تضارب: إذا كان نمو اقتصادنا منيعا بهذا القدر في وجه رفع الفائدة، فكيف سيترجم هذا الى تبريد الاقتصاد، التبريد هو شرط ضروري لكبح التضخم المالي؟ وكيف بالضبط يمكن لرفع بنك إسرائيل الفائدة أن يخفض سعر الغاز الطبيعي، مواد الخام لإنتاج لتر الحليب أو الحديد للبناء؟ ولم نقل بعد كلمة عن الدائرة السحرية النفسية للتضخم المالي: عندما يرفع الجميع في المحيط الأسعار، فإن الامعة وحده لن يقفز الى عربة الغلاء، سواء كان محقا أم لا. آجلا أم عاجلا ستقفز عليها أيضا وعن حق منظمات العاملين الأجيرين الذين تآكلت قوتهم الشرائية. هكذا ستبدأ دائرة تضخم مالي جديدة. من البداية.

لا يوجد طريق بسيط للخروج من متاهة التضاربات هذه، ومن يعتقد أنه يوجد لها جواب آمن لتحسس الطريق في الظلام مخطئ ومضلل. محافظ بنك إسرائيل البروفيسور يرون هو الآخر يشدد على هذا في أقواله وتفسيراته. بقي أن نثق به بحكمة زعامته. أنا أثق.