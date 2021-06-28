في اليوم التالي لانهيار لبنان

إسرائيل هيوم

بقلم: ايال زيسر 28/6/2021

في الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله حسن نصرالله الجمعة الماضي لم يكد يذكر اسرائيل بل وقلل من الانشغال، بخلاف ما كان متوقعا بانتخاب صديقه وحليفه ابراهيم رئيسي رئيسا لإيران او بحاجة العرب والمسلمين لأن يتجندوا جميعا من اجل حماس والكفاح في سبيل القدس. لم يعنَ خطاب نصرالله إذن لا بالنووي ولا بالصواريخ، بل بالذات بقسائم الغذاء، باستئناف تيار الكهرباء وبتوريد المياه وتخصيص الوقود والمازوت، التي يصعب على الدولة اللبنانية أن توفرها لمواطنيها.

لم يكن خطاب نصرالله هذه المرة “خطاب سعال”، من هذه الناحية يبدو ان وضعه الصحي تحسن، ولكن ليس هكذا يمكن القول عن الدولة اللبنانية، التي توجد في “هبوط حر” وتهدد بأن تجر معها الى الهوة نصرالله ومنظمته ايضا.

يعاني لبنان منذ بضع سنوات من أزمة سياسية لا تسمح له بتشكيل حكومة جديدة. ولكن تضاف الى هذه الازمة ازمة اقتصادية دفعت الدولة الى الانهيار والافلاس التام. في البداية كانت هذه هي البنوك التي انهارت وأغلقت ابوابها، تاركة اللبنانيين بلا اموال نقدية. بعد ذلك أفرغت محلات الغذاء، ولاحقا بدأت المستشفيات تسرح المرضى والآن شرع الجيش اللبناني ايضا لحملة طوارئ كي يتمكن من توفير الغذاء والعتاد الشخصي لجنوده.

إن انهيار الدولة اللبنانية، التي رضع حزب الله منها على مدى السنين، يطرج تحديا حقيقيا امام نصرالله. فالكثير من اللبنانيين يلقون عليه المسؤولية عن الوضع الصعب الذي وصلت اليه الدولة، إذ إن حزب الله يمسك في يده منذ اكثر من عقدين المفتاح لكل ما يجري في لبنان، وهو الذي جره ايضا الى حلف مشكوك فيه مع ايران ومع بشار الاسد الذين زودوا منظمته بالصواريخ ولكنه جر لبنان الى مواجهة مع دول الخليج ومع الدول الغربية التي كانت تصل منهم في الماضي المساعدة المالية. كما أن ابناء الطائفة الشيعية، من مؤيدي نصرالله يطالبونه بحل لأزماتهم. ثمة في كل هذا ما يقيد قدرة المناورة لدى المنظمة ولإلزامها بمواصلة الحفاظ على الهدوء على طول الحدود مع اسرائيل.

ولكن في الشرق لاوسط، عندما يقف حاكم ما امام ازمة اقتصادية، فإنه لا يتنازل ابدا عن مواصلة الاستثمار في بناء جيشه، لانه متعلق به لضمان سلامته. فالحكام والانظمة ليسوا مستعدين ايضا لأن يتخلوا عن الاحلام وعن الايديولوجيات من اجل أن يحلوا ازمات اقتصادية. هكذا يتصرف النظام الايراني وقيادة حماس الذين يواصلون استثمار اموالهم في الصراع ضد اسرائيل وليس في تحسين ظروف المعيشة لأبناء شعبهم.

حزب الله هو الآخر استثمر في العقد الاخير مئات ملايين الدولارات في الحرب في سورية، حيث قتل وجرح الآلاف من مقاتليه، ولاحقا استثمر مئات ملايين الدولارات في مشروع الانفاق التي تتسلل الى الاراضي الاسرائيلية، والتي كشفها وفجرها الجيش الاسرائيلي قبل نحو ثلاث سنوات. والآن يستثمر حزب الله مئات ملايين الدولارات في “مشروع الدقة” الذي يستهدف زيادة ترسانة الصواريخ الدقيقة تحت تصرفه.

يشكل هذا المشروع تهديدا مركزيا لإسرائيل، تشحب امامه ترسانة صواريخ حماس. يمكن بالطبع ان نأمل في أن تستمر 15 سنة بهدوء في الحدود الشمالية، وان تصدأ صواريخ حزب الله. ولكن يجدر بنا أن نبذل كل جهد للتخريب على هذا المشروع وعرقلته.