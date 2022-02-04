في اليوم العالمي للسرطان.. خرافات حول المرض عليك التوقف عن تصديقها!

ترجمة: سارة زايد- نظن أحياناً أن أي عرض جديد نشعر به سيكون سببه السرطان حتماً. لكن لحسن الحظ، هذا ليس صحيحاً.

في اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف الرابع من شهر شباط (فبراير)، تسلط صحيفة Sélection الكندية الضوء حول أبرز الخرافات المتعلقة بمرض السرطان، والتي يجب أن نتوقف حالاً عن تصديقها.

السرطان غير قابل للعلاج

عندما ننظر إلى إحصاءات السرطان اليوم، فإن متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، والذي يشمل جميع أنواع السرطان، يبلغ حوالي 67٪.

وبالنسبة لبعض أنواع السرطان، يمكن أن يصل هذا المعدل إلى 90٪ أو أكثر في المراحل المبكرة.

السرطان معدي

السرطان ليس مرضاً معدياً، ولكن في بعض الأحيان يمكن للأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع عضو أن يصابوا بالسرطان إذا كان المتبرع مصاباً.

يمكن أن تكون الفيروسات مثل التهاب الكبد B والتهاب الكبد C التي يمكن أن تسبب السرطان أو فيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب سرطان عنق الرحم معدياً. ومع ذلك، فإن السرطان نفسه لا ينتقل من شخص لآخر.

ستؤدي الخزعة أو الجراحة إلى انتشار السرطان

إن احتمالية انتشار السرطان منخفضة جداً في إجراءات الخزعة والجراحة التي يتم إجراؤها باستخدام تقنيات وأساليب متطورة خاصة.

تناول الأطعمة السكرية يسبب السرطان

لا توجد دراسات تظهر أن تناول الأطعمة السكرية يزيد خطر الإصابة بالسرطان، كما لا تثبت الدراسات أن الاستغناء عن الأطعمة السكرية تماماً يدعم إمكانية منع الإصابة.

ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة السكرية يؤدي إلى التسبب في زيادة الوزن بشكل مفرط، مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات.

الأفكار الإيجابية أو السلبية تؤثر على تطور السرطان أو علاجه سلباً أو إيجاباً

لم تثبت أي دراسة أن الأفكار بصنفيها الإيجابي والسلبي تسبب تطوراً للمرض.

لكن التشخيص بالسرطان يمكن أن يزيد القلق والحزن والأفكار السلبية، وحينها يمكن الحد من هذه الأفكار من خلال الدعم الاجتماعي والنفسي.

العلاجات العشبية تشفي من السرطان

على الرغم من أن بعض الدراسات تظهر أن العلاجات العشبية تقلل من بعض الآثار الجانبية المرتبطة بالسرطان، فإن هذه المنتجات بشكل عام ليست علاجية.

من يملك قريباً مصاباً بالسرطان سيصاب حتماً بالمرض

حوالي 5-10٪ من السرطانات وراثية، مما يعني أنها ناتجة عن انتقال طفرة جينية تسبب السرطان.

في نسبة 90-95٪ المتبقية من مرضى السرطان، يتطور السرطان أثناء عملية الشيخوخة الطبيعية بسبب التعرض لمواد مسرطنة أو عوامل بيئية أخرى مثل التدخين والإشعاع.

السرطان سيعاود الظهور مجدداً لا محالة

في العديد من حالات السرطان في مراحله المبكرة، يكون احتمال عودة السرطان منخفضاً للغاية مع العلاجات المناسبة، لذا ليس على المريض أن يبقى خائفاً طوال حياته من تكرار هذه التجربة العصيبة.

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