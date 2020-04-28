في اليوم العالمي للسلامة والصحة بالعمل..البطاينة يوجه رسالة لأصحاب العمل

عمان- الغد- دعا وزير العمل نضال فيصل البطاينة، اليوم الثلاثاء، الى ضرورة التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين، وارشادهم على الطرق المثلى للوقاية من وباء كورونا.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها اليوم الى مفتشي السلامة والصحة المهنية في الوزارة، والتأكيد عليهم بأهمية القيام بواجبهم الإنساني وخاصة ان العالم يحتفل الان، باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، تحت شعار “أوقفوا الجائحة: السلامة والصحة في العمل يمكن أن تنقذ الأرواح”.

حيث يركز اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لهذا العام على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل، ولا سيما جائحة كوفيد – 19.

وكانت وزارة العمل قد أعدت 17 دليل حول إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا والتي نشرتها على موقعها http://www.mol.gov.jo/ وهي:

• الدليل الشامل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا.

• دليل رقم (1) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (محلات البقالة والميني ماركت والسّوبرماركت الشاملة مساحتها أقل من 200 م)

• دليل رقم (2) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (وسائط نقل وتوزيع عبوات مياه الشرب)

• دليل رقم (3) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (وسائط نقل الغاز)

• دليل رقم (4) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (المخابز)

• دليل رقم (5) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (المراكز التّجاريّة والسّوبر ماركت الخاصّة ببيع المواد التّموينيّة تزيد مساحتها عن 200 م)

• دليل رقم (6) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (موزعي المواد التموينية للمنازل)

• دليل رقم (7) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (المتسوقين)

• دليل رقم (8) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (الصيدليات)

• دليل رقم (9) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (تطبق على جميع المؤسسات الصناعية والغير صناعية حسب مرافق المؤسسة)

• دليل رقم (10) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (البنوك ومحلات الصرافة)

• دليل رقم (11) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (وسائل النقل)

• دليل رقم (12) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (المشاريع الانشائية)

• دليل رقم (13) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (المطاعم)

• دليل رقم (14) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (مكاتب تحصيل فواتير) “الكهرباء، المياه،قطاع الاتصالات ،وجميع الأعمال ضمن نفس النشاط”.

• دليل رقم (15) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (قطاع المهن المساندة 1) “صيانة ميكانيك مركبات/ صيانة كهربائي مركبات/غيار زيوت مركبات وتوابعها / صيانة بناشر وإطارات وبطاريات المركبات ” .

• دليل رقم (16) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (قطاع المهن المساندة 2) “خدمات الصيانة الفنية الميدانية : كهربجي، مواسرجي، نجار، حداد،عمال التركيب…..”

• دليل رقم (17) إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فايروس الكورونا (قطاع خدمات البيع)

• إجراءات العمل المعيارية لمؤسسات وشركات صناعة الألبسة والمنسوجات في المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة.

• إجراءات العمل المعيارية شركة البوتاس العربية/ شركة البرومين / شركة كيمابكو.

• إجراءات العمل المعيارية شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

• إجراءات العمل المعيارية للمطاعم.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أن إصدار الادلة جاء في ضوء الاوضاع الراهنة والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا، بهدف حماية المواطن الأردني وتأمين أعلى درجات الوقاية له عند تعامله كصاحب عمل أو مستهلك وبشكل متوافق مع اجراءات الحكومة بخصوص المرافق التي تم السماح لها بمزاولة أعمالها وكذلك ممارسات المواطنين.”

و غطت هذه الادلة كافة تعليمات واجراءات التعقيم قبل البدء بالعمل من تأمين مستلزمات نظافة اليدين مثل الصابون ووسائل التعقيم والمناديل الصحية في نقاط موزعة في المنشأة للعاملين، وعدم تشغيل أجهزة التكييف إلا اذا كان الهواء بنسبة 100% من خارج مكان العمل، وتوفير التهوية الجيدة، والزام عمال التعقيم بارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية (كمامات فلتريه، وقفازات) خاصة للمواد الكيماوية.

واشتملت الأدلة على ضرورة تطبيق تدابير السلامة أثناء العمل، من حيث ترك مسافة أمان بين العاملين متر واحد فأكثر، والطّلب من جميع الزّبائن استخدام المعقم قبل الدّخول إلى المحلّات، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، والإكثار من شرب الماء، الحد قدر الامكان من استخدام العملات النقدية في عمليات البيع والتركيز على تعقيمها والتركيز على استخدام البطاقات الائتمانية لتجنب نقل العدوى.

كما أكدت الوزارة على أصحاب العمل ضرورة الابتعاد عن آلية الدفع النقدي واعتماد المحافظ الالكترونية، والالتزام باشتراطات السلامة و الصحة المهنية، وتعزيز امتثال أصحاب العمل في ظل تفعيل قانون الدفاع.

وأهابت الوزارة بأصحاب العمل بضرورة الابتعاد عن آلية الدفع النقدي واعتماد المحافظ الالكترونية، والالتزام باشتراطات السلامة و الصحة المهنية، وتعزيز امتثال أصحاب العمل في ظل تفعيل قانون الدفاع.