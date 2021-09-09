في اليوم العالمي للشباب..نصائح للحفاظ عليه

الالتزام بعادات صحية يومية يضمن لك العيش لفترة أطول؟ إذا كنت تقوم بذلك، فهنيئاً لك، لأنها ستزيد من فترة شبابك.
عادات يومية ستساعدكم في إدامة فترة شبابكم:
- تناول الفطور الصحي:
يساعدك هذا على الإنتاجية في عملك، وتجنب تناول الطعام غير الصحي خلال اليوم
- الاهتمام بنظامك الغذائي:
يجب الالتزام باحتياجاتك، وعدم تجاوز الحد اليومي من السعرات الحرارية
- تعلم مهارات جديدة:
يساعدك هذا في الحفاظ على ذهنك ونشاط عقلك في المدى البعيد، ويؤخر تأثير الشيخوخة على دماغك
- النوم جيداً:
من الضروري النوم من 7 إلى 9 ساعات، مع تحديد أوقات محددة للنوم والاستيقاظ. ويؤثر النوم على نشاطك، وتركيزك.
- الابتعاد عن الهاتف:
ابتعد عن الأجهزة الذكية، وخصص بعض الوقت من يومك للقراءة، والحديث مع العائلة، والأصدقاء
- التعرض للشمس:
اقض بعض الوقت تحت الشمس، وفي الهواء الطلق، مع تأمل ما حولك من طبيعة، ودون أي مشتتات. ويساعدك ذلك على التركيز، والتخفيف من التوتر، والضغط.
- الحركة:
ليست القهوة وحدها ما يعزز التركيز والنشاط، إذ أنك بحاجة إلى 150 دقيقة من الرياضة والحركة أسبوعياً.
- شرب الماء:
ينظم الماء حرارة جسمك، ويضبط معدلات ضغط الدم، وضربات القلب. وهو يساعدك على الهضم، والمحافظة على توازن أملاح الجسم، إضافةً لفوائد كثيرة أخرى.
- الابتعاد عن التدخين بكل أنواعه:
تجنب أماكن التدخين أيضاً. وسترى الآثار الإيجابية لذلك على جلدك، وأسنانك، وتنفسك، وطاقتك