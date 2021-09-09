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في اليوم العالمي للشباب..نصائح للحفاظ عليه

منذ 17 دقيقة

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الالتزام بعادات صحية يومية يضمن لك العيش لفترة أطول؟ إذا كنت تقوم بذلك، فهنيئاً لك، لأنها ستزيد من فترة شبابك.

عادات يومية ستساعدكم في إدامة فترة شبابكم:

  • تناول الفطور الصحي:

يساعدك هذا على الإنتاجية في عملك، وتجنب تناول الطعام غير الصحي خلال اليوم

  • الاهتمام بنظامك الغذائي:

يجب الالتزام باحتياجاتك، وعدم تجاوز الحد اليومي من السعرات الحرارية

  • تعلم مهارات جديدة:

يساعدك هذا في الحفاظ على ذهنك ونشاط عقلك في المدى البعيد، ويؤخر تأثير الشيخوخة على دماغك

  • النوم جيداً:

من الضروري النوم من 7 إلى 9 ساعات، مع تحديد أوقات محددة للنوم والاستيقاظ. ويؤثر النوم على نشاطك، وتركيزك.

  • الابتعاد عن الهاتف:

ابتعد عن الأجهزة الذكية، وخصص بعض الوقت من يومك للقراءة، والحديث مع العائلة، والأصدقاء

  • التعرض للشمس:

اقض بعض الوقت تحت الشمس، وفي الهواء الطلق، مع تأمل ما حولك من طبيعة، ودون أي مشتتات. ويساعدك ذلك على التركيز، والتخفيف من التوتر، والضغط.

  • الحركة:

ليست القهوة وحدها ما يعزز التركيز والنشاط، إذ أنك بحاجة إلى 150 دقيقة من الرياضة والحركة أسبوعياً.

  • شرب الماء:

ينظم الماء حرارة جسمك، ويضبط معدلات ضغط الدم، وضربات القلب. وهو يساعدك على الهضم، والمحافظة على توازن أملاح الجسم، إضافةً لفوائد كثيرة أخرى.

  • الابتعاد عن التدخين بكل أنواعه:

تجنب أماكن التدخين أيضاً. وسترى الآثار الإيجابية لذلك على جلدك، وأسنانك، وتنفسك، وطاقتك

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