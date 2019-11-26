في جلسة “رقابية”: نواب يتغزلون بالوزراء ويكتفون بإجاباتهم.. وآخرون يتنقدون

محمود الطراونة

عمان- ناقش مجلس النواب ردود الحكومة على أسئلة النواب في جلسة رقابية عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة.

واشاد النائب محمد الظهراوي باداء وزير الخارجية ايمن الصفدي الذي وصف اجابته على سؤاله النيابي بانها من افضل الاجوبة التي استلمها من الوزراء مكتفيا بالاجابة.

كما ناقش النواب ردود الحكومة على اسئلة النواب ابراهيم القرعان الذي اكتفى برد الحكومة، فيما ناقش النائب مصطفى ياغي رد وزير الصحة حول سؤاله بخصوص المادة المطعمة بالطحين وهي برينكس والتي قال الوزير انها لا تسبب اضرار على صحة الانسان وانها مادة وقائية تواجه اي نقص في سوء التغذية بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وناقشت النائب ديمه طهبوب رد الحكومة على سؤالها عن الحد الادنى للاجور والبالغ 220 دينارا بحسب الرد من وزير العمل.

وطالبت برفع الحد الادنى للاجور بطريقه تتناسب مع ارتفاع التضخم، مؤكدة على اهمية مراعاه العامل الاعزب او المتزوج ي تحديد الحد الادنى للاجور.

وقال وزير العمل نضال البطاينة بحسب قانون العمل هناك لجنة ثلاثية تراجع الحد الادنى للاجور.

واشار الى التحديات التي تواجه قضية رفع الحد الادنى للاجور، مشيرا الى ان اللجنة الثلاثية ستناقش قضية الحد الادنى للاجور قريبا ولكن بعد تنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة.

كما نناقش النائب خميس رد وزير البلديات حول سؤاله عن الفساد في البلديات. وطالب عطية من الوزارة بتشديد الرقابة من خلال فرق التفتيش من اجل محاربة الفساد قائلا “من يقول لا يوجد فساد هو فاسد وايضا من يضخم الفساد يضر بالبلد”.

وطرح النائب احمد هميسات موضوع احالة امين وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده المهندس نادر الذنيبات من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده الذي وصفه بانه مبدع وكفاءة وانجازاته تدل على ذلك.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والرياده مثنى الغرايبة ان المهندس نادر الذنيبات مهندس محترم ونقدر انجازاته وصلاحيات انهاء مهام الامين العام من صلاحيات مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وطبيعة العمل والتغيير هي التي ادت الى انهاء خدمات الذنيبات.

ورفض الوزير اتهام النائب الهميسات بانه قام بتعيين ابنة مسؤول. وقال الوزير لم يتم تعيين ابنة مسؤول واذا لديك اثبات قدمه لنا.

وناقش النائب عيسى الخشاشنه اجابة وزير الاشغال عن اسباب تاخير طريق سموع دير ابي سعيد، مطالبا بانجاز المشروع الحيوي.

وانتقد الخشاشنة الاوامر التغيرية للطريق التي زادت عن تسعة ملايين.

وقال وزير الاشغال المهندس فلاح العموش ان الاوامر التغييرية حدثت بسبب التغييرات على الطريق وخاصة احداث نفق ،مشيرا الى ان المشروع سيتم انجازه قبل منتصف العام القادم وتحديدا في شهر نيسان المقبل.

وتحدث النائب سليمان الزبن عن مشاريع الطاقة المتجدده واجابة الحكومة عن اسماء الاشخاص والشركات الذين منحتهم الحكومة موافقة على انشاء هذه المشاريع، منتقدا رد وزارة الطاقة حول هذه المشاريع.

وقالت وزير الطاقة هالة زواتي ان المشاريع الصغيرة للطاقة المتجددة في المنازل والمستشفيات والفنادق والمصانع بلغت 14 الف مشروع، موضحة انها اجابت على السؤال حول الشركات التي منحت الموافقة لانشاء مشاريع للطاقة والتي بلغت 200 مشروع كبير.

وناقش العرموطي قضية بنك البترا الذي تم تصفيته، متسائلا عن كيفية خروج احمد الجلبي قبل 30 عاما من الاردن .منتقدا عدم استرداد الاموال في هذا البنك المصفى والذي ما زالت هناك قضايا لم تحسم لغاية اليوم ، وطالب باحالة ملف البترا الى النائب العام للتحقيق فيه. كما طالب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في هذا الملف.

وقال وزير الدولة للشوؤن القانونية مبارك ابويامين ان هذه الحكومة والحكومات قبلها لن تتهاون في التحقيق في هذا الملف وان هناك قضايا موجودة في المحاكم بسبب طبيعة القانون.

وقال تم تقديم كافة المتهمين الى محاكمة امن الدولة وتمت محاكمة عادلة لجميع المتهمين.

واضاف تم استرداد 152 مليون دينار من اموال بنك البترا مشيرا الى ان وفاه احمد الجلبي تسقط اية قضية عليه.

وقرر العرموطي تحويل سؤاله عن بنك البترا الى استجواب.

وناقش النائب عبدالكريم الدغمي رد الحكومة على سؤاله حول حجم التبادل التجاري مع الصهاينة.

وطالب النائب الدغمي من الحكومة الغاء اي اتفاقية مع العدو الصهيوني ومع التجارة اسرائيل قائلا حتى لا يخرج علينا تاجرا يتاجر بالقضية كما تاجر مع الاحتلال الا ميركي للعراق. وطالب من الحكومه الغاء اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل التي رفضها مجلس النواب.

وطرح النائب حسين القيسي قضية المهندس بلال الخلفات الذي اعتبره انه يستحق وظيفة في الهيئة البحرية، طالبا بانصافه.

وناقش النائب فواز الزعبي رد وزيرة الطاقة على سؤاله حول الشركات النفطية والتي وصفه بانه رد كاف.

وانتقد النائب الزعبي الوزراء السابقين الذين ينتقدوا رئيس الحكومة بعد خروجهم من الوزارة.

كما ناقش النائب رمضان الحنيطي جواب الحكومة حول سؤاله عن الصرف الصحي في منطقة ابوعلندا المستنده نمشيدا باجابة الحكومة وقدم الشكر لوزير الاشغال العامه لاهتمامه بالطريق الدائري في شرق عمان.

بند ما يستجد من اعمال

واشاد النائب خليل عطية بقرار المملكة العربية السعودية بتحويل الوديعة السعودية الى منحه.

وقال “باسم اهالي المعتقلين والمحكومين الاردنيين والفلسطينيين في السعوديه نناشد خادم الحرمين الشريفين بالعفو عنهم حتى يعودوا الى اهاليهم”.

وطالب رئيس الحكومه الدكتور عمر الرزاز الافراج عن جميع معتقلي الراي وانهاء هذا الملف الذي “يسيء” الى الديمقراطية الاردنية.

وقال عطية اشيد بجهود جلاله الملك وجهود الحكومه ووزير الخارجيه ايمن الصفدي والمخابرات العامه والتي اثمرت بالافراج عن هبه اللبدي وعبد الرحمن مرعي كما نشكر الشعب الاردني على تفاعله مع قضيه هبه ومرعي

وطالب الحكومه بذل الجهود من اجل الافراج عن باقي الاسرى الاردنيين في سجون الصهاينه

وطرحت النائب انصاف الخوالدة قضية ما وصفته بتهميش المهندس بلال الخلفات الذي قالت تم حرمانه من منصب مدير عام .

وطرح النائب حابس الشبيب قضية طريق في البادية الشمالية ، كما طالب من وزير الداخلية بحل مشكلة البدون الذين لا يحملون ارقام وطنية ، كما طرح ما يثار عن قضية محمية في البادية الشمالية .

وقال النائب معتز ابورمان لقد تقدمت بمقترح في مؤتمر دولي بانشاء هيئة دولية للشفافية لايجاد الية ربط الكتروني لربط التجارة الداخلية مع الشركات الدولية التي تعمل في بلدنا التي لا تدفع بدل خدمات .

وطرح النائب خالد رمضان قضية موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم كما طرح قضية المعتقلين في السعودية ، وطالب بفتح قانون العمل وقانون الحريات النقابية ، كما تحدث عن العنف ضد المراة موجها تحية الى المراة الاردنية ، وطالب بالغاء اتفاقية الغاز مع الصهاينة بانها هي الرد المناسب على قرار المستوطنات .

وطرح النائب ابراهيم ابو السيد سامي قضية معتقلي الراي ، ومنهم نقيب ممرضين سابق ونائب نقيب ممرضين سابق ورجل اعمال ، مطالبا بالافراج عنهم ، مشيدا بمتابعة رئيس الوزراء بخصوص المعتقلين

وقال النائب خميس عطية لقد راجعني العديد من ابناء الاردنيات بسبب وجود معيقات او تعقيدات في حصولهم على المزايا التي اقرها مجلس الوزراء سابقا والمتعلقة بالعمل والتعليم والصحة والحصول على رخصة قيادة السيارة

اننا نطالب من وزير الداخلية التدخل لدى الوزارات المعنية من اجل تطبيق قرار مجلس الوزراء والتسهيل على ابناء الاردنيات للحصول على جميع هذه المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة الى بناتنا المتزوجات من غير الاردنيين ، فلا يجوز لنا اطلاقا التنكر لهذه الفئة او وضع تعقيدات تفرغ هذه المزايا من مضومنها

كما طالب من الحكومة تقديم مشروع قانون انتخاب يعتمد نظام العتبه او نسبة الحسم كما طالب من وزير لاالمالية بوضع موازنة بعيدا عن املاءات صندوق النقد الدولي .

واشاد النائب علي الخلايلة باجراءات وزير الداخلية في متابعة قضايا المواطنين ، كما طرح الخلايلة قضايا المراكز الشبابية وحقوق الاقضية في التعيينات والتجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

وطالب النائب محمد هديب من الحكومة بانصاف الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، كما طالب بالغاء اتفاقية استيراد غاز من اسرائيل .

وطرح النائب محمد العياصرة بقضية الزائر المليون في البترا ، وطالب من الحكومة الاهتمام بمشاريع سياحية في جرش الذي اشار ان هناك تهميش في محافظة جرش .

وثمنت النائب صباح الشعار تصريحات ومواقف جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهه قرار اسرائيل بضم غور الاردن، وطرحت قضية فواتير الكهرباء.

وانتقدت النائب صفاء المومني اغلاق ابواب الوزراء امام مجلس النواب.

وزير الخارجية، قال بدات الوزارة بالعمل لنقل الجثمان لاعادته الى المملكة، نحن نعمل وفق القانون وعلينا ان نفرق بين دولة واخرى ونحن نتواصل بشكل مستمر مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وهناك عمليات تحقيق تجري وفق قانونهم وهناك نصوص قانونية تحدد المساحة التي تعمل الدولة ضمنها والمملكة العربية السعودية منحتنا هذه المساحة ونحن نعمل من اجل الافراج عنهم في ظل القانون ووفق القنوات المتاحة.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين حول موضوع بلال الخلفات ان اللجنة قامت بتوثيق كل اعمالها بالفيديو ولقد اطلعنا رئيس اللجنه الادارية في مجلس النواب ونحن على استعداد لاطلاع النواب على الاجراءات.

وقال وزير الداخلية سلامه حماد اننا ملتزمين التزاما كاملا بتعليمات قرار مجلس الوزراء حول ابناء الاردنيات.

ونفى ان يكون هناك نية لمحمية في الرويشد لاي متنفذ.